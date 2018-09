Anzeige

100 Jahre LWH

StuttgartDas Landwirtschaftliche Hauptfest in Stuttgart feiert Geburtstag: 200 Jahre nach der Gründung durch König Wilhelm I. von Württemberg steigt von diesem Samstag bis zum 7. Oktober 2018 die 100. Auflage auf dem Cannstatter Wasen. Unter dem Motto „Landwirtschaft erLEBEN“ dreht sich in neun Messehallen und sechs Tierzelten alles um Tiere, Technik, Natur und Ernährung. Mehr als 600 Aussteller sorgen bei der größten Fachmesse für Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft in Süddeutschland für Einblicke in die moderne Landwirtschaft. Mit Rahmenprogramm. Geöffnet täglich von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 14/10,50 Euro (inklusive VVS), Kinder unter 6 Jahren sind frei.

www.lwh-stuttgart.de

LudwigsburgIm Herz der Barockstadt wird an diesem Samstag und am Sonntag das Rad der Zeit zurückgedreht: Bei der Ludwigsburger Antikmeile breitet sich der Zauber vergangener Epochen auf dem Marktplatz aus. Die Palette der über 170 Anbieter aus dem gesamten Bundesgebiet und dem angrenzenden Ausland reicht von Möbeln über Porzellan, Bücher, Schmuck bis zu Spielzeug und mehr. Zudem begutachten Experten kostenlos Antiquitäten. Geöffnet am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt frei.

www.ludwigsburg.de

Wäschenbeuren An diesem Sonntag kann man sich im Gewölbekeller auf Burg Wäscherschloss mit einer Bäuerin darüber unterhalten, was im Mittelalter die Herrschaften und was die Bauern aßen. Ergänzend dazu gibt es eine Familienführung über Ess- und Trinkgewohnheiten (14.30 Uhr) im Mittelalter. Die mittelalterliche Schauküche öffnet um 11 Uhr ihre Tore. Ebenfalls ab 11 Uhr können Kinder bei einer Malaktion rund um Essen und Trinken im Mittelalter kreativ werden. Der Eintritt kostet 3/1,50 Euro, Familien bezahlen 7,50 Euro. Geöffnet bis 17 Uhr.

www.burgwaescherschloss.de

Schwäbisch HallDas Backofenfest, das Museumsfest im Hohenloher Freilandmuseum, lockt an diesem Samstag und am Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, wieder mit viel Tradition. Handwerker und ihre Produkte, Jungviehprämierung, Musik, Gaukler, Trachtentanzgruppen und vor allem frischer „Blooz“ aus den historischen Holzbacköfen – das zeichnet das traditionelle Backofenfest aus. Fester Bestandteil ist der Krämermarkt mit Lebensmitteln einheimischer Erzeuger mitten im historischen Museumsdorf. Eintritt 8/6 Euro, Familienkarte 18 Euro. Kinder unter 6 Jahren sind frei.

www.wackershofen.de

DenkingenBegleitet von einem farbenfrohen Festumzug marschieren am Sonntag ab 13.30 Uhr rund 1000 Schafe von der Sommerweide auf die Herbstweide in Denkingen (Landkreis Tuttlingen). Das Fest zum großen Albabtrieb beginnt bereits an diesem Freitag. An alles Tagen gibt es ein buntes Rahmenprogramm auf dem Markt und im Festzelt. So ist am Samstag der Nachwuchs ab 17.30 Uhr beim Rübengeister schnitzen und anschließendem Rübengeisterumzug gefordert. Ab 21 Uhr wird ein Feuerwerk gezündet. Am Sonntag mit Handwerker- und Bauernmarkt. (kd)red

www.denkingen.de