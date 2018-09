Am Münster geht es rund. Foto: oh

Stöbern hoch zehn

StuttgartSchnäppchenjäger und Raritätensammler aufgepasst: An diesem Sonntag (11 bis 18 Uhr) steigt der traditionelle Große Herbstflohmarkt in der Innenstadt. Das Angebot reicht von Spielzeug und Büchern über Kleidung und Geschirr bis hin zu Antiquitäten, selbst gefertigtem Kunsthandwerk, Handarbeiten sowie Sammlerobjekten. Die Stände verteilen sich auf Markt-, Schiller- und Karlsplatz sowie Hirsch-, Kirch- und Dorotheenstraße. Der Eintritt ist frei.

Mediterranes Flair

TübingenNoch bis einschließlich Sonntag herrscht beim umbrisch-provenzalischer Markt reges Treiben in der Universitätsstadt. Händler der Städte Aix-en-Provence und Perugia bieten rund um den Marktplatz eine bunte Mischung aus kulinarischen Spezialitäten und handwerklichen Produkten aus Südfrankreich und Italien a. Geöffnet an diesem Freitag von 10 bis 22 Uhr. Morgen von 10 bis 22 Uhr, von 10 bis 16 Uhr steigt zudem ein Kinderfest mit allerlei Aktionen im Pfleghof (Eintritt frei). Markt am Sonntag von 11 bis 19 Uhr, zudem haben von 13 bis 18 Uhr die Tübinger Geschäfte geöffnet.

City wird zur Bühne

Ulm Bereits zum 18. Mal verwandelt die Kulturnacht die Schwesternstädte Ulm und Neu-Ulm an diesem Samstag in eine einzige große Bühne. Über 500 Musiker, Künstler, Tänzer, Kulturschaffende und Kultur-Veranstaltende beteiligen sich und bereiten 138 Angebote an 111 Veranstaltungsorten vor. Bespielt werden Museen, Galerien, Kirchen, Theater, Bibliotheken, Archive und Gedenkstätten, aber auch der öffentliche Raum wie Bars, Cafés und Nachtklubs sowie kleine Hinterhofwerkstätten und sogar Privatwohnungen. Das Kulturnacht-Eintrittsband gilt für alle Veranstaltungen der Kulturnacht. Kaufen kann man es für 10/8 Euro an allen Veranstaltungsorten oder an der zentralen Kasse auf dem Münsterplatz. Kinder bis 12 Jahre sind frei. Das Kinderprogramm auf dem Münsterplatz beginnt um 15 Uhr, die Abendveranstaltungen ab 18.30 Uhr.

Musik pur

ReutlingenAn diesem Samstag (ab 20.30 Uhr) ist bei der 20. Livenacht wieder Musik pur angesagt. Insgesamt haben sich 16 Bands unterschiedlichster Stilrichtungen in 16 Lokalen der Innenstadt angesagt. Die Reutlinger Gastro Initiative (RGI) lädt ein, Musik in all ihren Facetten zu genießen und das bei freiem Eintritt. Obendrein übernimmt die RGI die Parkgebühren (bei Einfahrt nach 19.30 Uhr) in den Tiefgaragen Tübinger Tor (1 + 2) und Rathaus. Die Ausfahrt ist jederzeit möglich.

Wald erwandern

WelzheimZum Tag des Schwäbischen Waldes an diesem Sonntag (ab 10 Uhr) sind Naturliebhaber, Wanderfreunde und Waldentdecker eingeladen, die Wunder des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald bei zahlreichen Veranstaltungen zu entdecken. Unter anderem verspricht ein„MühlenWanderMarathon“ ein ganz besonderes Wandererlebnis bei der Familientour, dem Halbmarathon oder der Marathon-Distanz entlang der historischen Mühlen. kd

