Musik zum Nulltarif

StuttgartEine weit über Stuttgarts Grenzen hinaus beliebte Veranstaltung ist das dreitägige „Lab-Fest“, das seit 1981 jährlich am letzten Augustwochenende, also von diesem Freitag bis einschließlich Sonntag, im Unteren Schlossgarten stattfindet. Bereits zum 37. Mal bringt das Lab-Fest einen Querschnitt durch das Jahresprogramm des Kulturzentrums Laboratorium. Weltmusik, Singer/Songwriter, Roots Rock, Jazz und Blues von Nachmittags bis in den Abend, dazu samstags und sonntags Kinderprogramm – alles bei freiem Eintritt. Das Lab-Fest wird ehrenamtlich durchgeführt und finanziert sich ausschließlich über Spenden und Gastronomieeinnahmen.

Wein zum Genießen

Schorndorf Aus dem früheren Weinmarkt sind die „Schorndorfer Weintage“ hervorgegangen. Fünf Weinstände schenken von diesem Freitag bis Sonntag rund 100 regionale Weine auf dem Marktplatz aus. Dazu verwöhnen die Gastronomen des Remstals mit kulinarischen Köstlichkeiten. Eröffnet wird das Weinfest von Oberbürgermeister Matthias Klopfer zusammen mit der Württemberger Weinprinzessin Anja Off. Livemusik auf der Rathausbühne macht das „schwäbische Dolce Vita“ perfekt. Geöffnet heute von 18 bis 23.30 Uhr, morgen von 16 bis 23.30 Uhr, am Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr.

Donnernde Hufe

Iffezheim Von diesem Samstag bis einschließlich 2. September herrscht bei der „Großen Woche“ wieder Rennfieber auf der Galopprennbahn in Iffezheim – donnernde Huf, prickelnde Atmosphäre, aufregender Nervenkitzel, spannungsvolle Erwartung und dazu die verrücktesten Hüte der Welt. Sportlicher Höhepunkt an diesem Samstag (1. Start 13.30 Uhr, letzter Start 17.35 Uhr) ist Preis der Sparkassen Finanzgruppe. Am Sonntag (1. Start 13.30 Uhr, letzter Start 18.10 Uhr) geht es um die 148. Casino Baden-Baden Goldenen Peitsche. Sie ist die wichtigste Sprintprüfung in Deutschland.

Lichtermeer im Park

Schwäbisch Hall Der Stadtpark entlang des Kochers verwandelt sich zum großen Sommernachtsfest an diesem Samstag (ab 20 Uhr) in ein zauberhaftes Lichtermeer: 25 000 Lichterbecher in fantasievollen Ornamenten und 2500 bunte Lampions sorgen für Atmosphäre. Die Live-Bands, die auf drei verschiedenen Bühnen unterschiedliche Musikrichtungen spielen, der Siedersfackeltanz, verschiedene Lichtinstallationen und das Feuerwerk machen den Reiz des Sommernachtfestes aus. Tickets kosten 10/8 Euro.

Fest am Flugplatz

Albstadt Auf dem Flugplatz Degerfeld geht es an diesem Samstag (ab 13 Uhr) und am Sonntag (ab 12 Uhr) beim Flugplatzfest rund. Der Luftsportverein Degerfeld feiert mit einem großen Auto- und Motorrad-Oldtimertreffen, diversen Flugvorführungen, Segel- und Motorkunstflug, Flugzeugoldtimer, Warbirds und Bewirtung. Zwar hat die „Tante Ju“ kurzfristig abgesagt, Rundflüge sind aber mit vereinseigenen Motormaschinen, einer Broussard und ein Huschbrauber Bell 47, möglich. Parkplätze befinden sich direkt am Flugplatz und neben der Landebahn.kd

