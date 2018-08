Anzeige

Weindorf in der City

StuttgartZum „Stuttgarter Weindorf“, einem der größten Weinfeste Deutschlands, treffen sich noch bis zum 9. September über eine Million Besucher aus aller Welt. Auf dem Markt- und Schillerplatz sowie in der Kirchstraße werden in 120 gemütlichen Weinlauben rund 500 Württemberger Weine ausgeschenkt. Geöffnet ist das Weindorf von Sonntag bis Mittwoch von 11.30 bis 23 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 11.30 bis 24 Uhr. An den beiden Sonntagen ist jeweils ab 12.30 Uhr „Familiensonntag“ mit Kinderschminken, Weindorf-Rallye, Maskottchenparade und Sportangeboten.

www.stuttgarter-weindorf.de

Alles aus Kürbis

LudwigsburgVon heute bis zum 4. November dreht sich bei der weltgrößten Kürbisausstellung im Blühenden Barock alles um die runden Feldfrüchte. Die kultige Ausstellung der skurrilen Gewächse mit den prachtvollen Farben und außergewöhnlichen Formen widmet sich in diesem Jahr dem Thema „Kürbis Wald“. Wie immer locken zahlreiche Sonderveranstaltungen wie Kürbis-Bootregatta (22./23. September), die Deutsche (7. Oktober) und die Europäische Meisterschaft (14. Oktober) im Kürbis wiegen. Geöffnet täglich von 9 bis 20.30 Uhr. Es wird kein Sondereintritt erhoben. Ein Ticket für das Blühende Barock kostet 9/4,50 Euro. Familienkarten gibt es für 17 Euro (1 Erwachsener und 2 Kinder) und für 25 Euro (2 Erwachsene und 2 Kinder).

www.kuerbisausstellung-ludwigsburg.de

Pferde am Viadukt

Bietigheim-BissingenVon diesem Freitag bis zum Dienstag steigt mit dem Bietigheimer Pferdemarkt die größte Pferdeschau Süddeutschlands am Bietigheimer Viadukt. Das traditionelle Fest lockt mit Reit- und Springturnier, Prämierungen, Festzelt, Feuerwerk am Sonntag, Krämermarkt (Samstag bis Montag), einem großen Vergnügungspark, der Pferdeprämierung sowie einer landwirtschaftlicher Ausstellung. Der farbenprächtige Umzug findet am Montag ab 13 Uhr statt.

www.bietigheim-bissingen.de

Biker an der Solitude

LeonbergAb heute geht mit der Glemseck 101“ die größte marken- und typübergreifende Motorrad-Open-Air-Veranstaltung in Deutschland in die 13. Runde. An allen drei Tagen von diesem Freitag bis zum Sonntag gilt: Freier Eintritt auf das Gelände, vor die Bühne zur Livemusik und auf die Tribüne an der 101-1/8 Meile – der berühmten Start Zielgeraden der historischen Solitude-Rennstrecke. Wie immer mit Händlermeile und Rahmenprogramm mit Livebands. Geöffnet heute von 18 bis 23 Uhr, morgen von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

www.glemseck101.de

Weltmeister am Pflug

Kirchentellinsfurt Rund 60 Teilnehmer aus über 30 Nationen nehmen an diesem Samstag und am Sonntag an der 65. Weltpflügermeisterschaft auf dem Hofgut Einsiedel teil. Sie messen sich im im Stoppel- (Samstag) und Graslandwettbewerb (Sonntag). Rahmenprogramm unter anderem mit der Offenen Baden-Württembergische Meisterschaft im Gespannpflügen sowie Dampfpflugvorführungen. Morgen Abend gibt es Musik von den „Höhnern“ und Ballonglühen. Eintritt 10 Euro, Kinder bis 16 Jahre sind frei.kd

www.weltpfluegen2018.de