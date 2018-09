Anzeige

Fest der 100 Weine

WeinstadtBereits zum 25. Mal laden die vier Großheppacher Weingüter Bernhard Ellwanger, Klopfer, Armin Zimmerle, Jochen Mayer und die Weinfreunde Großheppach am Samstag (ab 16 Uhr) und am Sonntag (ab 11 Uhr) zum „Fest der 100 Weine“. Vor der Kulisse der historischen Häckermühle und der alten Steinscheuer in Weinstadt-Großheppach werden 100 verschiedene Weine aus bekannten Großheppacher und Remstaler Lagen angeboten. Die Weinerzeuger präsentieren ihre vorwiegend 2016er und 2017er Gewächse an einer 20 Meter langen Theke. Am Sonntag ab 13 Uhr spielt zum musikalischen Frühschoppen die Musikvereinigung Großheppach.

Alltag im Mittelalter

WaldenbuchAn diesem Samstag und am Sonntag wagt das Museum für Alltagskultur mit dem Fest „Mittelalter.Leben!“ erneut einen Zeitsprung ins 13. Jahrhundert. Passend dazu ist auch die Finissage der Ausstellung „Mein Name ist Hase! Redewendungen auf der Spur“ angesetzt. Obendrein bewohnen Handwerker, Mägde, adelige Damen und Ritter zwei Tage lang den Schlosshof und geben authentische Einblicke in das Leben in der damaligen Zeit. Geöffnet morgen von 13 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Von diesem Freitag bis Montag steigt auch das 47. Waldenbucher Marktplatzfest.

www.landesmuseum-stuttgart.de

Illuminierte Höhle

SonnenbühlFarbenprächtige Projektionen, magische Darstellungen und mystische Objekte: Noch bis zum 16. September findet die Sonderschau „Illumination – Faszination Licht im Dunkel der Bärenhöhle“ statt. Erneut verwandelt Wolfgang Flammersfeld mit seiner Crew von „World-of-Lights“ die Tropfsteinhöhle in Sonnenbühl in eine zauberhafte Märchenwelt. Die Lichtinstallationen werden mittwochs bis sonntags von 17 bis 20 Uhr gezeigt, freitags zur langen Höhlennacht bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder 3,50 Euro, Erwachsene zahlen 7 Euro.

www.sonnenbuehl.de

Buntes Stadtfest

GöppingenAn auf sechs Plätzen in der City wird von diesem Freitag bis Sonntag das 35. Göppinger Stadtfest gefeiert. Offizielle Eröffnung ist am Freitag um 18.30 Uhr auf der EVF-Bühne am Marktplatz. Zum ersten Mal ist das Straßenkunstfestival mit ins Stadtfest integriert und so unterhalten auf dem Schlossplatz Artisten, Clowns, Jongleure und Musikgruppen. Auf dem Kornhausplatz gibt es drei Tage Stadtfestradio live und im Uhlandschulhof lockt ein Streetsoccer-Court. Geöffnet heute von 18.30 bis 1 Uhr, morgen von 12 bis 1 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Am Sonntag mit Flohmarkt.

www.goeppinger-stadtfest.de

Meckern im Museum

BeurenDer Sonntag steht im Freilichtmuseum Beuren ganz unter dem Motto „Heute wird gemeckert!“. Von 11 bis 17 Uhr wird ein tierisch buntes, kulturell spannendes sowie kulinarisch reichhaltiges Programm rund um das Thema Ziegen angeboten. Mit Märchenerzähler, Hirtenmusik und Handwerksvorführung zum Verarbeiten von Ziegenleder. Übrigens: Ebenfalls am Sonntag feiert die Gemeinde Beuren in der Ortsmitte ihr traditionelles Brunnenfest. Zwischen der Ortsmitte und dem Freilichtmuseum fährt das Sparkassenzügle. Der Eintritt ins Museum kostet 7/3,50 Euro.kd

www.freilichtmuseum-beuren.de