Filme unter Sternen

Waiblingen Noch bis zum 31. Juli gibt es beim 20. Sommernachtskino auf dem neugestalteten Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz Filmgenuss unterm Sternenhimmel. Der Eintritt kostet pauschal 9 Euro, Tickets gibt es nur an der Abendkasse. Einlass und Bewirtung sind jeweils ab 20 Uhr, Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr. Parkplätze stehen in den Parkgaragen Querspange und Postplatz ab 19 Uhr zum Nachttarif von 1 Euro zur Verfügung. Das Mitbringen von Essen und Trinken ist nicht gestattet. Es laufen unter anderem „ Dieses bescheuerte Herz“ (28. Juli), „Die Verlegerin“ (29. Juli) und „Laible und Frisch“ (31. Juli).

www.waiblingen.de

Eine Prise Fernweh

BöblingenDas Afrika-Festival am Elbenplatz geht von diesem Freitag bis einschließlich Sonntag in eine neue Runde. Afrikanisch bunte Lebensfreude, Exotik, Duft fremder Speisen, Musik die Fernweh weckt, Trommelklänge die ins Blut gehen, unbekannte Akzente der Händler, farbenfrohe Stoffe, Kleider und Hemden – das ist es, was das Afrika-Feeling des Festivals ausmacht. Geöffnet heute von 16 bis 23 Uhr, morgen von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Eintritt frei.

www.afrika-festival-boeblingen.de

Grüner Verirr-Spaß

DitzingenMit viel Liebe gestaltet die Familie Sigle seit über 19 Jahren jeden Sommer ein Maislabyrinth. Der grüne Irrgarten erstreckt sich auf einer Fläche von 25 000 Quadratmetern mit einer Weglänge von 2,5 Kilometern. Das Maislabyrinth steht jedes Jahr unter einem anderen Motto und ist mit besonderen Attraktionen gestaltet: So gibt es anspruchsvolle Motive mit aktuellem Themenbezug, einen sieben Meter hohen Aussichtsturm, eine Strohhüpfburg und vieles mehr. Von diesem Samstag bis zum 9. September sorgt das 19. Maislabyrinth wieder täglich für Verirr-Spaß für die ganze Familie. Geöffnet Sonntag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 23 Uhr. Eintritt Erwachsene 4/3 Euro, Kleinkinder von 3 bis 5 Jahre bezahlen 2 Euro. Letzter Einlass eine Stunde vor Schließung.

www.ditzingermaislabyrinth.de

Grandioses Line-Up

Ludwigsburg Der Hof des Residenzschlosses wird bei den 8. KSK Music Open von diesem Freitag bis zum 4. August wieder zur Bühne für nationale und internationale Stars. Angesagt haben sich an diesem Freitag die Scorpions, morgen Schlagerbarde Dieter Thomas Kuhn, James Blunt (29. Juli), Joan Baez (31. Juli), Operndiva Aida Garifullina und Tenor Vittorio Grigòlo (1. August) und Freundeskreis (4. August). Derzeit sind noch für fünf der Konzerte Tickets erhältlich, lediglich das Konzert von Joan Baez ist ausverkauft.

www.ksk-music-open.de

Historische Kulisse

CalwBeim Calwer Klostersommer bildet die im 9. Jahrhundert errichtete Klosteranlage St. Peter und Paul in Hirsau noch bis zum 5. August die Kulisse für ein abwechslungsreiches kulturelles Programm. Das Spektrum reicht von Rock über Pop und Musical bis hin zu Comedy. Renommierte Künstler und erstklassige Produktionen sorgen für unvergessliche Momente inmitten uralter Sandsteinmauern. Dabei sind unter anderem Vanessa Mai (27. Juli), Jan-Josef Liefers & Band (29. Juli) und die ABBA-Night (4. August). kd

www.calwer-klostersommer.de