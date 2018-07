Anzeige

Spektakel im Park

StuttgartAn diesem Samstag steigt ab 16 Uhr beim Volkswagen Lichterfest im Höhenpark Killesberg wieder Stuttgarts größtes Musikfeuerwerk. Davor machen unzählige Lichtdekorationen, Livebands und ein Zauberwald den Killesberg zu einem verwunschenen Ort. Mit großem Kinderprogramm. Karten kosten 19/16 Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 15 Jahre ist für 39 Euro zu erstehen. Kinder bis 6 Jahre sind frei. Am Veranstaltungstag gibt es die Eintrittskarten auch am Cannstatter Wasen, von wo aus ein Shuttle fährt, oder ab 15.30 Uhr an der Abendkasse am Höhenpark Killesberg. Das Lichterfest ist vom Hauptbahnhof optimal zu erreichen. Rund um den Höhenpark stehen keine Parkplätze in Fußweg-Entfernung zur Verfügung. Ausgenommen davon ist ein begrenztes Stellplatzangebot für Behinderte in der Oskar-Schlemmer-Straße.

www.lichterfest-stuttgart.de

Feines Handwerk

AichtalZahlreiche Kunsthandwerker aus der Region haben sich am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zum traditionellen Kunsthandwerkermarkt auf dem Festplatzgelände Aich angesagt. Angeboten werden Filzarbeiten, Schmuck, Tierillustrationen, Skulpturen, Glas- und Keramikmosaiken, Getöpfertes, Objekte aus Papier und Leinen, Textilarbeiten, Accessoires aus Edelstahl und Floristik. Bewirtung, Fahrgeschäfte und Musik runden den Besuch ab. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Festhalle statt.

www.mvaich.de

Alle in einem Boot

NürtingenBereits zum 15. Mal richtet der Ruderclub Nürtingen an diesem Samstag (ab 11 Uhr) seinen Drachenboot-Cup aus. Auf der Startliste des Paddel-Wettbewerbs auf dem Neckar, bei dem eine 350 lange Strecke zwischen Wörthbrücke und dem Bootshaus des Clubs bewältigt werden muss, stehen rund 30 Mixed-Teams mit so klangvollen Namen wie „Butter bei die Fische“ oder „Seebachratten“. Das Halbfinale findet ab 17.30 Uhr statt, die Finalläufe ab 18.20 Uhr. Im Anschluss (ab 20 Uhr) startet eine Party im Bootshaus mit den Flippmanns.

www.ruderclub-nuertingen.de

SchoWo mit Musik

SchorndorfFünf Tage lang wird ab diesem Freitag wieder das Schorndorfer Stadtfest gefeiert. Die 50. „SchoWo“ lockt mit über 100 Kulturhighlights , darunter wie immer viel Livemusik auf mehreren Bühnen. So rockt heute (ab 19 Uhr) das „Hofbräu-Regiment“ auf dem Marktplatz. Zeitgleich kommen ziemlich schräge Töne von den Guggenmusikern der „Gmendr Altstadtfänger“. Zur offiziellen Eröffnung ist heute (18 Uhr) ein Festumzug vom Archivplatz zum Marktplatz angesetzt. Am Sonntag (11 bis 18 Uhr) steigt unter anderem der 27. Kunst- und Hobbymarkt in der Barbara-Künkelin-Halle.

www.schowo.de

Die Ulmer feiern

UlmDas Ulmer Volksfest auf dem Festplatz Friedrichsau zwischen Ulm Messe und Donau , das an diesem Freitag beginnt, ist eines der ältesten 30 Volksfeste in ganz Deutschland. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1429, als Kaiser Sigismund den Ulmern die Abhaltung eines Jahrmarktes gewährte. Heute ist es das größte Volksfest im Radius von 50 Kilometer um Ulm. Geöffnet von heute bis zum 23. Juli.kd

www.ulmer-volksfest.de