Anzeige

Jubiläum an der Uni

StuttgartDie Universität Hohenheim feiert ihr 200. Jubiläum. An diesem Freitag gibt es ab 13 Uhr einen internationalen Studierenden-Jahrmarkt mit Open-Air-Party: Studierende und Institute der Universität Hohenheim präsentieren sich an diversen Ständen im Innenhof des Schlosses. Die Südseite des Schlosses ist derweil beim Kinderfest mit Bubble Soccer und Ponykutsche fest in der Hand des Nachwuchses. Zur Open-Air-Party spielt ab 18 Uhr die Dragon Fire Band im Festzelt. Morgen (ab 12.15 Uhr) gibt es einen Tag der Offenen Tür für Studieninteressierte, Bildungsinteressierte, Kinder und Familien, Garten- und Kulturliebhaber, Gourmets, Alumni, Nachbarn, Freunde und Förderer. Zum 200. Geburtstag folgt dem Tag die Nacht der Offenen Tür mit Musik, Lichtkunst und nachtblühenden Pflanzen. Eintritt frei.

www.uni-hohenheim.de

Rockfestival am See

LeonbergBei den Kinder- und Jugendtagen gibt es an diesem Samstag (ab 13.45 Uhr) und am Sonntag (ab 10 Uhr) im Stadtpark ein vielfältiges Programm. An beiden Tagen steigt zudem ein Rockfestival mit jungen Leonberger Bands auf der Seebühne. Am Samstag ist ein Kinderfest, Spielstraßen, Aufführungen der Leonberger Vereine aus Sport und Kultur sowie Live-Auftritte mit Pop- und Rockbands rund um die Kinderfestbühne angekündigt. Am Sonntag gibt es internationale Folklore, kulinarische Genüsse aus sechs Ländern und ein Kinderprogramm.

www.leonberg.de

Kinderfest im Schloss

LudwigsburgAnlässlich des zehnjährigen Bestehens des Mitmach-Museums „Kinderreich“ im Residenzschloss zieht das Ludwigsburger Kinderfest dieses Jahr in dessen herrschaftliche Kulisse um. Der Name deshalb: Kinderfest Royal. Der mittlere Schlosshof verwandelt sich an diesem Sonntag (13 bis 18 Uhr) in einen riesigen Spielplatz. Auch die Räume des „Kinderreichs“ im Schloss sind geöffnet. Auch über 50 Vereine, Institutionen und Einzelhändler beteiligen sich mit kostenlosen oder taschengeldfreundlichen Sport-, Spiel- und Bastelangeboten.

www.ludwigsburg.de

Kino auf der Burg

Burg HohenzollernEin Open-Air-Kino-Erlebnis der besonderen Art gibt es an diesem Freitag und am Samstag auf der Burg Hohenzollern, dem Stammsitz des preußischen Königshauses. Inmitten der einzigartigen Burgkulisse können sich Kinofreunde auf zwei spannende Nächte im Burghof freuen. Heute läuft der vierfach Osacar-prämierte Film „ Shape of Water“. Filmbeginn ist um 22 Uhr. Tickets kosten 10 Euro. Am Samstag laufen gleich zwei Filme: „Laible und Frisch – Do goht dr Doig“ und „Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse“. Der erste Film startet um 22 Uhr, der zweite um 0.15 Uhr. Tickets kosten 16 Euro. Einlass ist an beiden Tagen um 20 Uhr am Adlertor.

www.burg-hohenzollern.de

Kunst in der City

TübingenAn diesem Samstag (10 bis 16 Uhr) findet der traditionelle Kunstmarkt am Nonnenhaus statt. Erwartet werden über 70 Künstler überwiegend aus dem süddeutschen Raum mit Schmuck, Filzarbeiten, Töpferei-Erzeugnissen, Metallobjekten, Fotografien, Holzarbeiten, Mineralien sowie Buntem aus Stoff. kd

www.tuebingen.de