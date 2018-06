Anzeige

Laufen in der City

StuttgartMit dem 25. Stuttgart-Lauf mit Kärcher Halbmarathon steigt an diesem Samstag (ab 14.30 Uhr) und am Sonntag (ab 8 Uhr) wieder die größte Breitensportveranstaltung Süddeutschlands. Rund um die Mercedes Benz Arena wird im Start- und Zielbereich ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm präsentiert. Die SportScheck-Laufmesse in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle bietet ein umfangreiches Sortiment zum Thema Laufen. Der Startschuss für den Halbmarathon durch die Innenstadt fällt am Sonntag um 9 Uhr, der 7-Kilometerlauf startet ebenfalls am Sonntag um 11.30 Uhr.

www.stuttgart-lauf.de

International feiern

SindelfingenSeit 1977 feiern die Sindelfinger ihr Internationales Straßenfest. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen stand immer das Ziel Menschen unterschiedlicher Nationen zusammenzuführen und sich beim gemeinsamen Feiern besser kennen zu lernen. Mit der Zeit entwickelte sich das Fest zu einer multikulturllen Drehscheibe mit den Partnerstädten Sindelfingens und den Heimatregionen der ausländischen Mitbürger. Von diesem Freitag bis einschließlich Sonntag ist es wieder soweit. Wie immer mit kunterbunter Festmeile rund um den Marktplatz mit Musik, Tanz und kulinarischen Köstlichkeiten. Das kulturelle Geschehen spielt sich auf mehreren Bühnen ab. Der Eintritt ist frei.

www.isf-sifi.de

Rock am Flugplatz

Neuhausen ob Eck – Rund 60 000 junge Rockfans werden von heute bis zum Sonntag beim Southside-Festival in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) erwartet. Dort treten mehr als 100 international bekannte Bands und Interpreten auf. Headliner sind unter anderem die Arctic Monkeys, Madsen, Billy Talent, Donots, Broilers, The Kooks oder Marteria. Das Openair-Festival verwandelt den ehemaligen Militärflugplatz in eine riesige Freiluftparty, mit angrenzender Zeltstadt. Es gibt noch Restkarten.

www.southside.de

Vielfalt in der City

KirchheimDie Vereine und Organisationen der Teckstadt präsentieren sich am Samstag (18 bis 24 Uhr) und am Sonntag (11 bis 22 Uhr) beim traditionellen „Haft- und Hokafescht“ mitten in der historischen Innenstadt mit einem vielfältigen kulturellen Programm. Unter dem Motto „Eat the world“ können Besucher zwischen Spezialitäten rund um den Globus wählen. So gibt es Kulinarisches aus Sri Lanka, der Türkei, Serbien oder auch Italien: Der Sonntagmorgen startet ab 8 Uhr wie immer mit einem großen Kinder- und Jugendflohmarkt.

www.kirchheim-teck.de

„Schanze frei“

Bad Peterstal-GriesbachAuf der Kreuzkopfschanze in Bad Griesbach heißt es an diesem Wochenende „Schanze frei" zum 1. Internationalen Sommerskispringen der Dreierkonkurrenz um den Georg-Thoma-Pokal. Beginn am Samstag ist um 9.30 Uhr mit dem Training, ab 13.30 Uhr findet der Kinder- und Schülerwettbewerb statt, mit anschließender Springerhocketse in der Festhalle. Der Sonntag startet mit dem Training ab 10 Uhr, ab 14 Uhr messen sich die Aktiven beim Internationalen Sommerskispringen auf der Großschanze.

www.skizunft-badgriesbach.de