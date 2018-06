Anzeige

Kunst am Backhaus

SindelfingenAn diesem Samstag und am Sonntag steigt mit dem Darmsheimer Töpfermarkt einer der ältesten und größten Märkte dieser Art in Deutschland. Rund um Backhaus und Zehntscheune im Sindelfinger Stadtteil Darmsheim zeigen 70 Töpfer aus ganz Deutschland und dem Ausland ihr künstlerisches Können. Die Töpferarbeiten werden vorwiegend auf der Töpferscheibe gedreht, frei gehenkelt und von Hand verziert. Mit Holz-, Elektro- und Gasbrand sowie Raku sind fast alle Techniken vertreten. In der Zehntscheune stellt Friederike Fricker ihre Keramikkunst aus. Geöffnet morgen von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt frei.

www.darmsheimer-toepfermarkt.de

Rosen in der Stadt

SchorndorfAn diesem Samstag findet von 10 bis 17 Uhr in den Gassen der Stadt der Rosenmarkt statt. Dabei zeigt sich die Königin der Blumen auf vielfältige Weise. Zu bewundern gibt es Duftrosen, Kunsthandwerk zum Thema und kulinarische Köstlichkeiten rund um die Rose zum Beispiel Rosensekt .

www.schorndorf-centro.de

Picknick am Schloss

LudwigsburgIm Juni feiern die Schlösser, Burgen und Gärten des Landes ihren Schlosserlebnistag. „Essen und Trinken“ lautet das diesjährige Motto. Auch das Residenzschloss Ludwigsburg ist mit einem Picknick im Blühenden Barock – ein königlicher Genuss in einer ganz besonderen Umgebung – dabei. Im Ehrenhof des Schlosses sind obendrein die „Retro Classics meets Barock“ (Samstag und Sonntag) zu Gast und präsentieren glänzende Oldtimer vor barocker Kulisse. Mit einer Eintrittskarte für das Blühende Barock stehen am Schlosserlebnistag die Grünflächen für alle Picknicker offen. Für die passende Stimmung sorgen von 11 Uhr bis 17 beim historischen Karussell am Schüsselesee historische Kostümgruppen. Der Eintritt kostet 9/4,50 Euro. Kinder bis 3 Jahre sind frei.

www.schloesser-und-gaerten.de

Fest im Museum

BeurenUnter dem Motto „Ich bin dabei!“ präsentiert der Förderverein des Freilichtmuseums an diesem Sonntag (11 bis 17 Uhr) sein 23. Museumsfest im Freilichtmuseum. Viele handwerkliche Vorführungen wie klöppeln, sticken, Seifen machen, schmieden, Holzrücken mit Pferden oder schreinern sind angekündigt. Darüber hinaus gibt es Mitmachaktionen für Kinder. Der kostenlose Ausweichparkplatz inclusive Buspendeldienst zum Freilichtmuseum befindet sich im Tiefenbachtal (ehemaliges Bundeswehrdepot) zwischen Nürtingen und Owen und Beuren (K 1243). Der Eintritt kostet 7/3,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren sind frei.

www.freilichtmuseum-beuren.de

Blumen auf der Wiese

Bad UrachDer Schwäbische Albverein bietet traditionell im Frühsommer, kurz vor der ersten Mahd, Blumenwiesenfeste für Wiesenblumenliebhaber aller Altersstufen an. An diesem Samstag steigt das Naturschutz-Event auf dem Albvereinsgrundbesitz bei Bad Urach, Ortsteil Wittlingen, am „Hartburren“. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr beim Parkplatz am Ortsausgang Richtung Hengen. Expeditions-Equipment für ein lehrreiches Wiesenabenteuer steht bereit. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu grillen (Grillgut bitte mitbringen). kd

https://albverein.net/