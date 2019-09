BeurenÜber 40 Künstler und Künstlerinnen aus Baden-Württemberg und darüber hinaus haben sich an diesem Sonntag zum 9. „Textil.Kunst.Markt.“ im Freilichtmuseum Beuren angekündigt. Sie zeigen von 10 bis 18 Uhr in den Stuben, Ställen und Scheunen des Museumsdorfs ihre Arbeiten.

Der „Textil.Kunst.Markt.“ findet alle zwei Jahre statt. „Das Besondere ist, dass die Sachen alle selbstgefertigt sind und in den Häusern des Museumsdorf präsentiert werden“, sagt Brigitte Haug vom Freilichtmuseum. Die besondere Atmosphäre hat sich auch unter den Ausstellern herumgesprochen: „Wir haben eine lange Warteliste von Interessenten“, bestätigt Haug. Das Museumsteam will aber bewusst keine Pavillons aufstellen, deswegen sei der Raum eben begrenzt. So werden die „Kunstwerke“ aus unterschiedlichen textilen Materialien in einer außergewöhnlichen Umgebung präsentiert. Die Arbeiten bewegen sich auf hohem Niveau. Textile Kunstwerke aus Seide, Baumwolle, Filz und Leinen – genäht, gestrickt, gehäkelt, gesponnen, gewebt – sowie Mode für Frauen in Form von Kleidungsstücken und Accessoires werden präsentiert. Auch Teddybären werden angeboten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Räume zur Präsentation werden im Rathaus aus Häslach, im Wohn-Stall-Haus aus Beuren, im Wohnhaus mit Schreinerei aus Ohmenhausen, im Schafstall aus Schlaitdorf, im Weberhaus aus Laichingen, im Tagelöhnerhaus aus Weidenstetten sowie im Zentrum Museumspädagogik und im Hopfensaal des Doppelwohnhauses aus Öschelbronn genutzt.

Für die Bewirtung sorgt unter anderem das Backteam des Museums. Das Backhaus aus Esslingen-Sulzgries ist in Betrieb und „versüßt“ Besuchern das Schlendern über das Gelände mit frischem Gebäck. Zusätzlich wartet der „Vesper-Karra“ im Albdorf auf hungrige und durstige Gäste. Auch bietet die Museumsgastronomie „Landhaus Engelberg“ in seinen Gaststuben kulinarische Spezialitäten.

Da die Parkplätze am Freilichtmuseum begrenzt sind, ist am Sonntag wieder der kostenlose Ausweichparkplatz mit Buspendeldienst zum Freilichtmuseum eingerichtet. Der Ausweichparkplatz befindet sich im Tiefenbachtal (ehemaliges Bundeswehrdepot) zwischen Nürtingen und Owenbeziehungsweise Beuren (K 1243). Zu bezahlen ist der reguläre Eintritt ins Museum. Eine Tageskarte kostet 7/3,50 Euro, Kinder unter 6 Jahre sind frei. Eine Familien-Tageskarte für Eltern mit Kindern unter 18 Jahren oder Großeltern mit Enkelkindern unter 18 Jahren ist für 15 Euro zu erstehen.red

www.freilichtmuseum-beuren.de