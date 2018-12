Anzeige

KarlsruheDie Schau „Mykene – Die sagenhafte Welt des Agamemnon“ entführt noch bis zum 2. Juni 2019 in die sagenhafte Welt der griechischen Mythen. Das Badische Landesmuseum im Karlsruher Schloss zeigt auf 1000 Quadratmetern rund 430 Exponate der mykenischen Kultur – darunter einige Objekte, die noch nie außerhalb Griechenlands zu sehen waren.

Die mykenische Kultur war die erste Hochkultur auf dem europäischen Festland. Innerhalb kürzester Zeit etablierte sie aus einer vormals einfachen bäuerlichen Gesellschaft ein blühendes Herrschaftssystem. Der Aufschwung ist eine Folge des intensiven Austauschs mit den benachbarten Kulturen hauptsächlich des östlichen Mittelmeerraums. Die Begegnung und Vernetzung mit anderen auf Augenhöhe machte die Mykener einst zum frühen „Global Player“. Die Ausstellung resultiert aus einer langjährigen Kooperation mit dem griechischen Staat und ist damit auch ein Sinnbild für die heutige europäische Zusammenarbeit.

Schliemanns „Agamemnon“

Die Objekte aus wichtigen Fundorten Griechenlands veranschaulichen umfassend das Alltagsleben in der Spätbronzezeit, die reich differenzierte Gesellschaftsstruktur, Handel und Verwaltung, Luxus und Kult. Gezeigt werden unter anderem Funde aus den Schachtgräbern von Mykene. Ein Highlight der Ausstellung ist eine Goldmaske, die Heinrich Schliemann im November 1876 ausgrub. Sie bedeckte den Leichnam, der nach Schliemanns eigenen Angaben so aussah, wie er sich den Helden des Trojanischen Krieges, Agamemnon, vorgestellt hatte. Heute weiß man allerdings, dass die im Schachtgrab V bestattete Person rund 400 Jahre vor dem historischen Agamemnon gelebt haben muss – wenn es den großen Feldherren denn je gegeben hat.

Zu den spektakulärsten Objekten aus jüngsten Grabungen gehören die Beigaben aus dem sogenannten Greifenkrieger-Grab in Pylos: Neben dem Leichnam wurden im Jahr 2015 unter anderem Goldsiegelringe, eine Goldkette mit Achat- und Lapislazuli-Perlen und den sogenannten „combat agate“ geborgen. Dieser gravierte Achatsiegelstein, der erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird, ist mit der Darstellung eines siegreichen Helden in der Schlacht ein künstlerisches Meisterwerk en miniature. Glückliche Umstände haben auch eines der reich bestückten Tholosgräber von Routsi in der Westpeloponnes vor Grabräubern verschont: Prächtige Palastvasen, Schmuck und eine Krone sind erhalten. Die „Krone von Routsi“ ist vielleicht die einzige vollständig erhaltene Priesterinnenkrone aus mykenischer Zeit. Auch sie wird in Karlsruhe zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert und im Ausstellungskatalog durch den Ausgräber selbst wissenschaftlich besprochen.

Dass eine solche Vielzahl herausragender und noch nie gezeigter Stücke nach Deutschland verliehen wird, ist der 2014 geschlossenen Partnerschaft zwischen dem Badischen Landesmuseum und dem griechischen Ministerium für Kultur und Sport zu verdanken. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Konzept, das die Kulturgeschichte der Mykener aus einer gemeinsamen deutsch-griechischen Perspektive erzählt. „So viel Mykene in Deutschland gab es noch nie“, bestätigt Museumsbundpräsident Eckart Köhne, der Direktor des Badischen Landesmuseums. „Diese Kooperation weist den Weg für zukünftige Projekte und ist ein Beispiel für gelungenen Kulturgutschutz, da wir ausschließlich Objekte aus gesicherten Grabungen im Sinne der UNESCO-Konvention zeigen.“

Die Ausstellung ist von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von zehn bis 18 Uhr geöffnet. An Silvester ist geschlossen, am 1. Januar ab 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12/9 Euro. Schüler bezahlen 3 Euro, eine Familienkarte ist für 25 Euro erhältlich.(kd)red

