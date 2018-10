Anzeige

StuttgartEine Stadt, eine Nacht, jede Menge Kultur: An diesem Samstag geht es bei der stuttgartnacht in mehr als 60 Kulturorten, Zentren, Kinos, Kirchen, Off-Spaces und Klubs rund. Von Kabarett und Chören über Tanz und Burlesque-Shows bis hin zu Jazz und nächtlichen Stadtführungen – von 19 bis 2 Uhr überrascht die Stadt mit ihrer Vielfalt. Hier einige Tipps für einen Streifzug:

In Stuttgarts ältestem Jazzclub Kiste gibt sich die Band Silverline die Ehre und die Jazz Hall debütiert bei der stuttgartnacht mit der Bow Tie Big Band. Auch im Landtag gibt es Musik „aller Fraktionen“ – mit der Steely Dan Stuttgart Allstars Band, später sorgt Shebeen an dem Ort wo sonst Politik gemacht wird für krachenden Partyrock, auch Youtube-Star Jenny Marsala hat sich angesagt. Zum ersten Mal dabei ist das ehrwürdige Oberlandesgericht, dort geben jazzende Juristen, legendäre Kabarettisten und andere Experten unterhaltsame, kunstvolle und skurrile Einblicke in die Facetten der Gerichtsbarkeit.

Stadtführungen und -spaziergänge gibt es einige – darunter ein Literatur-Spaziergang zu Dichterdenkmälern (Startpunkt Schlossplatz), ein Baustellen/Bauwunder-Spaziergang (Treffpunkt, Eingang Oper) oder eine Geisterführung samt gruseliger Geschichten rund um Stiftskirche und Altes Schloss (Startpunkt Stuttgardia am Rathaus). Im Rathaus wird an diesem Abend auf allen vier Etagen gefeiert – und zwar die 50-jährige Städtepartnerschaft mit Mumbai. Mit Bollywood-Shows, Sari- und Turban-Geheimnissen, Hennamalerei, Ausstellungen, Kurzfilmen, World-Jazz und Indian Remixes zur Latenight-Party. Wer es traditioneller mag: Bis 0.30 Uhr finden alle 45 Minuten Turmführungen statt. Auch ein Besuch wert: Die Kunstschaffenden der Waggons am Nordbahnhof fahren alles auf, was sie an künstlerischer Vielseitigkeit zu bieten haben – von Malerei und „Routine-Arbeiten“ über Schwarzlicht-Spiele bis zu Tango, Zirkus-Theater und „belebten“ Robotern ist alles dabei. Auch Stuttgarts Bühnen mischen kräftig mit: Zum Beispiel das Theater Atelier, eine der allerkleinsten Bühnen der Stadt, gibt beliebte Klassiker und nie aufgeführte Bühnenwerke zum Besten und lädt nach Mitternacht zum Impro-Theater in „Die Maßschneiderei“.Und wer dann immer noch nicht genug hat, feiert bei den Spätschicht-Partys bis in den frühen Morgen.

Tickets sind für 18 Euro an den Abendkassen aller beteiligter Häuser erhältlich. Es berechtigt zur Nutzung aller VVS-Verkehrsmittel von 12 Uhr bis Betriebsschluss im gesamten VVS-Netz.(kd)red

www.stuttgartnacht.de