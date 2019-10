StuttgartWenn kulturelle Dauerbrenner in der Landeshauptstadt auf kreative Newcomer treffen, dann ist stuttgartnacht – mehr als 60 ausgewählte Kulturhighlights, öffentliche und politische Orte, Kinos, Kirchen und Klubs bieten exklusiv an diesem Samstag von 19 bis 2 Uhr ein außergewöhnliches Programm voller Überraschungen, Highlights und Geheimtipps.

Theater, Film und Tanz sowie Konzerte, Shows und Führungen machen die stuttgartnacht zur Nacht der Nächte. Wer um Mitternacht noch nicht genug hat, feiert bei den Spätschicht-Partys ab 0 Uhr bis in den frühen Morgen. Dabei begeht übrigens Stuttgarts älteste Diskothek Boa ihren 42. Geburtstag. Um davor nicht unnötig in Stress zu kommen, empfiehlt es sich wie jedes Jahr sich zumindest einen groben Plan im Vorfeld zu machen. Hier ein paar Tipps für einen Streifzug.

Erstmals macht der mobile Pop-up-Salon der KulturRegion Stuttgart auf dem Marktplatz Station. Die Stuttgarter Autoren Jonas Bolle, Simon Kubat und Christian Müller vom „Citizen.Kane.Kollektiv“ erzählen Geschichten aus der Region.

Stadtführungen und -spaziergänge gibt es wieder einige. Besondere Anekdoten aus dem Nähkästchen eines Hausmeisters gibt es beim Stadtspaziergang Stuttgart-Marketing unter dem Motto „Schaffa, schaffa": Da kann man sich mit Herrn Bruddler – einem echten Prachtexemplar von schwäbischem Hausmeister – auf einen Kontrollgang durch nächtliche „Städtle“ begeben, Treffpunkt ist am Marktplatzbrunnen. Gleich nebenan im Rathaus wird anlässlich der 40-jährigen Städtepartnerschaft mit Kairo bei einer African Dance Night so richtig eingeheizt – mit Bauchtanz und Bands, Hennamalerei, Turmführungen und Paternosterkonzerten. Premiere bei der stuttgartnacht feiert unter anderem das Team vom Pop-Büro in der Töpferstraße 5: „Musik, Film und Talk“ lautet das Motto, angekündigt sind illustre Gäste, mit denen auch über popkulturelle Aha-Erlebnisse geplaudert werden kann. Und im Kraftpaule – Stuttgarts erste Craft Beer Bar ist ebenfalls erstmalig mit dabei – gibt es neben musikalischen Einlagen der Rockabilly-Band Railbones auch Burlesque vom Feinsten: Violetta Poison verführt mit Charme und einem Augenzwinkern.

Tickets gibt es in allen beteiligten Häusern, sie kosten 18 Euro. Kinder unter 12 Jahren sind frei. Das Ticket gilt am Samstag ab 12 Uhr als VVS-Kombiticket und berechtigt zur Nutzung aller VVS-Verkehrsmittel (2. Kl.) bis Betriebsschluss im gesamten VVS-Netz.red

