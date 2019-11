Wer sich vegan, vegetarisch oder allergenfrei ernährt, ist auf der veggie & frei von in der Halle 3 an der richtigen Adresse.

Wer sich vegan, vegetarisch oder allergenfrei ernährt, ist auf der veggie & frei von in der Halle 3 an der richtigen Adresse. Foto: Messe Stuttgart/Franziska Kraufmann

Leinfelden-EchterdingenEinkaufen, entdecken, erleben ist noch bis einschließlich Sonntag das Motto zum traditionellen Stuttgarter Messeherbst. Über 1400 Aussteller haben sich zu dem Verbund aus neun Einzelmessen angesagt, erwartet werden rund 180 000 Besucher. Die können sich beim Morgenmacher Festival, der Kreativ, der Spielemesse, der Modell und Technik, der Familie und Heim, der Animal, der veggie & frei von, der Mineralien Fossilien Schmuck sowie der Eat & Style auf spannende Shows freuen, beim gewohnt umfangreichen Mitmach-Angebot so richtig austoben und natürlich die unzähligen Einkaufsmöglichkeiten nutzen.

Beim erstmalig stattfindenden Morgenmacher Festival lassen Tüftler, Querdenker und Weltverbesserer ihren kreativen und innovativen Ideen freien Lauf. Das Format bietet Besuchern und Ausstellern die Möglichkeit, ihre Erfindungen und Visionen vorzustellen, zu diskutieren, zu bauen und damit andere zum Nach- und Mitmachen zu inspirieren. Tierisch was los ist auch bei der Heimtiermesse Animal in den Hallen 7 und 9. Neben der Vielfalt der Tierarten und Rassen sowie einem bunten Sortiment an Zubehör und Pflegeartikeln erwarten die Besucher beeindruckende Vorführungen, informative Expertenvorträge und spannende Mitmachaktionen. Mit der World Cat Show und der Weltmeisterschaft im Dogdance finden gleich zwei international renommierte Wettbewerbe statt.

Wer sich vegan, vegetarisch oder allergenfrei ernährt, ist auf der veggie & frei von in der Halle 3 an der richtigen Adresse. Die Messe für einen vegan-vegetarischen Lebensstil und allergenfreie Produkte ist mit rund 180 Ausstellern die größte ihrer Art in Deutschland. Zu ihrem fünften Jubiläum präsentiert die veggie & frei von ein riesiges Rahmenprogramm, das unter anderem Fachvorträge und Kochshows mit vielen prominenten Gesichtern der Vegan-Szene beinhaltet. In einem neuen Sonderbereich – dem der Vegan Athletes Area – präsentieren sich Firmen rund um die Themen Sport, Fitness, Bodyshaping, Sportbekleidung und Nahrungsergänzung. Auf der Spielemesse in Halle 1 dreht sich alles um das Erlebnis beim gemeinsamen Spielen. Präsentiert werden Spiele-Klassiker, -Bestseller und Neuheiten.

Eine Tageskarte (inkl. VVS) kostet 15/13 Euro und gilt für alle parallel stattfindenden Messen. Eine Familienkarte ist für 32 Euro zu erstehen. Happy-Hour-Tickets für 7,50 Euro gibt es täglich ab 15 Uhr. Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind frei. Geöffnet sind die Herbstmessen an diesem Freitag von 10 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr.red

www.messe-stuttgart.de