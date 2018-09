Anzeige

StuttgartDie rauhen schottischen Highlands haben besondere Sportarten hervorgebracht: Disziplinen wie Gewichtshochwurf, Steinstoßen oder das berühmte Schleudern von Baumstämmen werden als „Highlandgames“ zusammengefasst. Kraft und Geschick erfordern die Übungen, die einst den Königen Schottlands dazu dienten, ihre besten Gefolgsleute zu ermitteln.

In dieser historischen Tradition stehen auch die heutigen Sportler, wenn sie im Kilt Feldsteine stoßen oder Baumstämme zum Überschlag bringen. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Highlandgames ihren Siegeszug rund um den Globus angetreten. Auch das Schwabenland ist mittlerweile vom Highlandgames-Virus infiziert und als Highlight werden an diesem Samstag und am Sonntag sogar die Weltmeisterschaften der Highlandgames in Stuttgart – und damit zum ersten Mal überhaupt auf europäischem Festland – ausgetragen. Die besten Athleten in der Klasse Masters, also Ü 40, messen sich auf dem Gelände des Waldheim Lindental in Stuttgart-Weilimdorf. Über 100 Männer und Frauen von vier Kontinenten haben sich ansagt. Ausrichter sind der ASV Ludwigsburg Oßweil, der Württembergische Rasenkraftsport- und Tauziehverband und der Verein Kulturschock.

Krönung Weltmeisterschaft

„Das ist ein kulturelles und sportliches Großereignis“, freut sich Alexander Pusch, Vorsitzender des Vereins Kulturschock. Seit vier Jahren richten Pusch und Co auf dem Gelände des Waldheims Lindental Highlandgames aus. Zwei Mal waren die ausgedehnten Wiesen- und Waldflächen bereits Schauplatz der deutschen Meisterschaften, nun folgt als Krönung die Weltmeisterschaft. „Auf den Zuschlag sind wir sehr stolz“, sagt Pusch.

Wie immer gibt es neben den Wettkämpfen auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Pipe-Bands, Celtic Folk und schottischen Tänzen unter anderem mit den Rechberg Scottish Country Dancers, Schauschafehüten mit flinken Border Collies und Kinder-Highlandgames. Darüber hinaus sind schottische Lieder mit Markus Scherer an der Harfe und Märchen und Sagen des Keltischen Kulturkreises zu hören. Neben Whisky Tastings und Infoständen von schottischen Clans, gibt es auch einen schottisch-keltischen Handwerkermarkt, auf dem zum Beispiel Andreas Rogge zeigt, wie ein Dudelsack gebaut wird. Obendrein sorgt ein historisches Schottenlager für lebendige Geschichtsdarstellung. „Es wird eine sehr ursprüngliche Veranstaltung, eben genau so wie in den Highlands“, verspricht Pusch, selbst ein profunder Schottlandkenner. Ein Highlight ist das Konzert der Gruppe Fleadh am Samstagabend (20 Uhr), die als eine der besten Celtic Folk Bands Deutschlands gilt.

Pusch rechnet an diesem Wochenende mit 4000 bi 5000 Besuchern: „In den vergangenen Jahren waren es immer rund 3000 Besucher, aber jetzt mit der WM werden sicherlich ein paar mehr kommen.“

Baumstämme fliegen durch die Luft

Der sportliche Wettkampf startet am Samstag ab 9 Uhr. Die Athleten messen sich in Einzelwettkämpfen in den Disziplinen Baumstammüberschlag, Hammerwerfen, Steinstoßen sowie Gewichtweit- und -hochwurf. Es gibt sehr exakte Regeln. So muss sich der Baumstamm, der meist zwischen vier und sechs Meter lang ist und zwischen 30 und 50 Kilo wiegt, aus der senkrechten Position geworfen werden. Der Baumstamm muss sich auf jeden Fall überschlagen, optimal in einem Winkel von 180 Grad.

Das Rahmenprogramm startet am Samstag um 10 Uhr, Veranstaltungsende ist um 23 Uhr, am Sonntag geht das Spektakel von 9.30 bis 19 Uhr. Die Athleten stellen sich begleitet von Pipe-Bands um 14 Uhr vor. Kostenlose Parkplätze sind direkt neben dem Veranstaltungsgelände vorhanden. Tipp: Wer mit dem VVS anreist (U6, Halt Landauer Straße) und das per Ticket nachweist, zahlt nur den ermäßigten Eintritt. Der Eintritt kostet 8/5 Euro. Familien (2 Erwachsene und beliebig viele eigene Kinder unter 18) bezahlen 21 Euro. Kinder bis 10 Jahre sind frei.

www.highlandgames-stuttgart.de