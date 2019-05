Das Riffmuseum in Gerstetten bietet einzigartige Einblicke in das Leben auf der Schwäbischen Alb vor 150 Millionen Jahren.

Das Riffmuseum in Gerstetten bietet einzigartige Einblicke in das Leben auf der Schwäbischen Alb vor 150 Millionen Jahren. Foto: oh/Grandel

Gerstetten An diesem Sonntag steigt von 11 bis 18 Uhr das 10. Geoparkfest rund um das Riffmuseum Gerstetten. Zahlreiche Akteure, wie die Geopark-Infostellen und Gerstetter Vereine, präsentieren bei der Veranstaltung ein buntes Programm mit Infoständen, Führungen und Mitmachaktionen für die ganze Familie.

Das Riffmuseum im ehemaligen Bahnhof von Gerstetten stellt eine Besonderheit in der deutschen Museumslandschaft dar. Der Besucher tritt in das Gerstetter Riff ein, eine untermeerische Landschaft mit Korallen und Schwämmen, und erlebt ohne Taucherbrille und Schnorchel die einstige Unterwasserwelt. Geologisch gesehen befindet sich Gerstetten in einem Gebiet von Korallen- und Schwammriffen aus dem weißen Jura. Grundlage sind die verkieselten Fossilien der Gerstetter Alb. Zeitzeugen der Erdgeschichte der Schwäbischen Alb und insbesondere der Gerstetter Alb geben den Museumsbesuchern Einblicke in das Leben vor 150 Millionen Jahren unserer Region. Die Gerstetter Korallenfauna gehörte zu den reichhaltigsten aus dieser Zeit – über 150 Korallenarten wurden bislang nachgewiesen und ist die Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Der Eintritt zum Fest wie auch ins Museum ist frei. Obendrein gibt es kostenlose Führungen durch das Gerstetter Riffmuseum um 11.30 Uhr und um 15 Uhr. Rund um das Museum ist auch einiges geboten: Neben Bastelaktionen gibt es einen Klopfplatz und Besucher können selbst ihr Glück beim Schneckensand sieben versuchen. Auch wie Fossilien präpariert werden wird gezeigt. Die ortsansässigen Vereine stellen sich unter anderem mit Tanzvorführungen, einem Flugsimulator, und einer Schauvoliere vor. Die Gerstettener Geschäfte beteiligen sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

„Mit den Geoparkfesten wollen wir die Infostellen in der Region und darüber hinaus bekannter machen“, erklärt Iris Bohnacker von der Geopark-Geschäftsstelle in Schelklingen. Und das wird gut angenommen – so kamen im Vorjahr rund 3000 Besucher nach Blaubeuren, wo das das Fest 2018 ausgerichtet wurde.

Das Geoparkfest wird im jährlichen Wechsel von den Geopark-Infostellen des UNESCO Global Geoparks Schwäbische Alb ausgerichtet. Als Geoparks werden Landschaften ausgezeichnet, die über ein besonderes geologisches, paläontologisches, archäologisches oder kulturhistorisches Erbe verfügen. Seit 2015 ist der Geopark Schwäbische Alb als UNESCO Global Geopark ausgezeichnet. Damit gehört er dank seiner die speziellen Geologie und seiner Vielfalt der Naturwunder zu den nur 140 einzigartigen Landschaften, die diese Auszeichnung tragen dürfen.red

www.heidenheimer-brenzregion.de

www.geopark-alb.de