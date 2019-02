Anzeige

FreudenstadtSchnee und Sonne, eine ideale Verbindung für Wintersportler – die aber in tieferen Regionen nur für kurze Zeit anhält. Das derzeitige Hoch, mit viel Sonnenschein, bedingt, dass man jetzt für den Spaß im Schnee immer höher hinauf muss. Beispielsweise zum Kniebis im nördlichen Schwarzwald, wo ein Wintersportidyll immer noch garantiert ist. Auf fast 1000 Metern Höhe herrschen hier noch gute Bedingungen. Mitte der Woche lagen noch circa zehn Zentimeter Schnee im Tal und bis zu 130 Zentimeter auf dem Berg.

An der Schwarzwaldhochstraße

Im direkt an der Schwarzwaldhochstraße (B 28/B 500) gelegenen Freudenstädter Ortsteil Kniebis sind Schneeschuhtouren, Winterwanderungen und vor allem Skilanglauf angesagt. Der Kniebis gilt als Langlauf-Mekka und verfügt über rund 100 Kilometer Loipen aller Schwierigkeitsgrade (2,00 Euro/Tag). Familien finden hier zwei Rodelbahnen vor und Ski-Alpin-Fahrer mehrere Lifte, mit jeweils rund 100 Höhenmetern Unterschied. Einige Loipen und Wanderwege führen auch über die einstige Landesgrenze zwischen Württemberg und Baden, ersichtlich an historischen Grenzschildern.

Egal, wie viel Naturschnee von oben kommt: Skilanglauf den gesamten Winter garantiert die im Bedarfsfall künstlich beschneite Nachtloipe im Kniebiser Skistadion (bis 22 Uhr, gebührenpflichtig). Es ist ein circa zwei Kilometer langer, beleuchteter Rundkurs in unmittelbarer Ortsnähe. Am Stadion gibt es eine bewirtschaftete Skihütte und einen Skiverleih, ebenso am Besucherzentrum, mit der Kniebis-Hütte nebenan, als weitere Einkehrmöglichkeit. Parkplätze sind genügend vorhanden.

In Freudenstadt selbst bietet sich eine winterliche Wanderung von der Innenstadt auf den Kienberg an, der eine herrliche Aussicht auf Freudenstadt bietet. Möglich ist auch eine Rundwanderung auf dem Kienberg, die durch den verschneiten Winterwald zum Zollernblick führt. Bei guter Sicht sieht man von hier bis zur Burg Hohenzollern. Zwei Einkehrmöglichkeiten liegen dabei auf dem Weg.

Großer Narrenumzug

An diesem Wochenende ist in Freudenstadt auch der Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fasnet: Am Samstag um 14 Uhr startet der traditionelle Narrenumzug, mit anschließendem Narrentreiben auf „Deutschlands größtem Marktplatz“. Mehr als 2000 Hästräger und Guggenmusiker in farbenprächtigen Kostümen ziehen dabei durch die Innenstadt. Anschließendjetzt steigt die jährliche Showtanzmeisterschaft in der Turn- und Festhalle, wobei die besten Narrenzünfte gegeneinander mit ausgefeilten Choreographien antreten.

