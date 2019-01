Anzeige

TodtmoosMitten im Winter ist Todtmoos immer mal wieder der Nabel der Welt – wenn es um Schlittenhunderennen geht. Und das ist Ende Januar einmal mehr der Fall: Vom 25. bis 27. Januar steigt hier, im Südschwarzwald, das Internationale Schlittenhunderennen, wobei rund 145 Teams mit etwa 1000 Schlittenhunden am Start sind. Dabei werden auch die Deutschen Meister ermittelt. Die Starter kommen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Italien, Frankreich und Großbritannien. Die Trails finden auf 1000 Metern Höhe in Todtmoos-Schwarzenbach statt. Wer den Hauch von Alaska erleben will, sollte frühzeitig planen, denn zum Schlittenhunderennen werden in der Region Todtmoos wieder Zehntausende Tages- und Wochenendgäste erwartet.

Bis zu 60 Zentimeter Schnee

Generell ist Todtmoos eine Reise wert. Zwischen 700 und 800 Metern Höhe gelegen, ist der knapp 2000 Einwohner zählende, heilklimatische Kurort eingebettet in das waldreiche Wehratal und gehört zum Landkreis Waldshut. Im Winter liegt in Todtmoos fast immer bis zu einem Meter Schnee. An diesem Donnerstag betrug die Schneehöhe bis zu 60 Zentimeter.

Das sind auch gute Voraussetzungen für Skilanglauf – und zwar in einem der beliebtesten Loipenareale des Schwarzwalds. Das Langlaufzentrum Todtmoos-Gersbach hat eine zusammenhängende Streckenlänge von circa 15 Kilometern und bietet mehrere mittelschwere bis schwere Teilstrecken. Eine für Anfänger geeignete Loipe mit Skaterspur und rund 2,5 Kilometern Länge befindet sich am Schwimmbad in Vordertodtmoos. Ski Alpin ist auch möglich, allerdings nur eingeschränkt. 1,5 Kilometer Pisten zwischen 960 und 1140 Metern gibt es im benachbarten Herrenschwand, die zumindest für Anfänger oder Familien gut geeignet sind. Das Gelände ist leicht bis mittelschwer. Mehr Pistenkilometer liefert die Skiarena am Feldberg (eine halbe Stunde Fahrt entfernt). Wer von der Piste oder Loipe in die Therme will, ist in Menzenschwand, Nähe Todtmoos, richtig. In diesem Teilort von St. Blasien gibt es ein Radon Revital Bad. Besuchenswert in Todtmoos sind auch das Schaubergwerk „Hoffnungsstollen“, das Museum „Heimethus“ sowie der Kurpark.

Das Programm des Schlittenhunderennens beginnt traditionell am Freitag um 17 Uhr mit einer Fackelwanderung für die Besucher (circa vier Kilometer). Danach wird der Schlittenhundesport in einem Zelt in Todtmoos-Schwarzenbach vorgestellt. Samstagabend spielt eine Countryband in der Wehratalhalle. Am Samstag und Sonntag finden dann die Sprintrennen in den verschiedenen Kategorien zwischen circa 9 und 15 Uhr statt (Tageskarte 12 Euro). Die Siegerehrung ist für Sonntag gegen 15 Uhr geplant. Die Zuschauer können den ganzen Tag über die Starts und Zieleinläufe der Gespanne verfolgen. Interessierte können auch Huskytouren mitmachen, gutes Schuhwerk, ein Bauchgurt, der gestellt wird, sind Voraussetzung.

Informationen: www.todtmoos.de und www.hochschwarzwald.de