Tannheimer TalVor einer Woche wäre das Tannheimer Tal fast im Schnee versunken. Bei anhaltendem, dichten Schneefall ging zeitweilig fast nichts mehr. Mittlerweile hat sich „Europas schönstes Hochtal“, an der Grenze zwischen Tirol und dem bayerischen Allgäu, zu einem Traum in Weiß gewandelt. Längst sind jetzt alle Pisten und Loipen präpariert – und die Skisaison kann richtig durchstarten. Die Schneehöhen lauteten an diesem Donnerstag 50 Zentimeter im Tal und bis zu 200 Zentimeter in den umliegenden Skigebieten, wie etwa Neunerköpfle oder Füssener Jöchle.

Garniert wird der Pisten- und Loipenspaß mit zahlreichen Veranstaltungen, allen voran das 24. Internationale Ballonfestival vom 12. bis 26. Januar 2019. Es ist ein grandioser Anblick, wenn die vielen bunten Heißluftballone in den azurblauen Winterhimmel hochsteigen.

Die Starts sind täglich zwischen 11 und 12 Uhr geplant, Mitfahrten sind für Besucher möglich (250 Euro pro Person). Im Winter fahren die Ballone vom Tannheimer Tal bis ins bayerische Alpenvorland hinein. Ausblicke zur Zugspitze, nach Südtirol und in die Schweiz mit hunderten von Berggipfeln sind bei gutem Wetter garantiert.

Der Startplatz der Heißluftballone liegt am Ortsrand von Tannheim, direkt neben der Loipe, die zum idyllischen Vilsalpsee führt. Skilanglauf, egal ob klassisch oder Skating, wird in dieser malerischen Landschaft zum Erlebnis. Das gilt auch für die Loipe über den Haldensee, wenn dieser gefroren ist. 140 Loipenkilometer gibt es im Tannheimer Tal. Rund 100 davon gelten als „leicht“ und eignen sich für Neulinge, Wiedereinsteiger und Kinder. Die Loipen sind mit dem Gütesiegel des Landes Tirol ausgezeichnet und erhalten auch vom Deutschen Skiverband eine Top-Bewertung. Nicht zuletzt deswegen steigt hier traditionell auch der jährliche „Ski-Trail“, der bis nach Bad Hindelang führt, dieses Jahr vom 24. bis 27. Januar. Die Streckenführung beinhaltet gemütliche bis spektakuläre Routen. Die Königsdisziplin mit etwa 60 Kilometern startet in Tannheim und führt übers Oberjoch mit selektiven Anstiegen und Abfahrten zurück ins Tal. Je nach Gusto gibt es auch Varianten zwischen 13 und 33 Kilometern. Für Kinder sind zwei bis vier Kilometer gespurt. Abgerundet wird das Ganze durch ein vielfältiges Rahmenprogramm, wie den Nordic Fitness-Wintertagen, ein Highlight für die ganze Familie.

Das Tannheimer Tal bietet natürlich auch Ski Alpin: Insgesamt gibt es 55 Pistenkilometern in sechs Skigebieten. Die Preise für Skipässe sind im Vergleich zu anderen Destinationen eher moderat. Und sparen kann man zusätzlich beim Angebot „Winterbergbahnen inklusive“. Dabei sind vom 7. bis 24. Januar und vom 11. bis 14. März 2019 für alle Gäste, die einen Mindestaufenthalt von drei Nächten buchen, die Lifttickets von Montag bis Donnerstag inklusive.

www.tannheimertal.com