LenningenWarum pflegen Menschen ihre alten Scheunen, auch wenn sie schon lange keine Landwirtschaft mehr haben? Was tut sich hinter den alten Scheunentoren? Was wird hier bewahrt, was für Dinge entstehen hier, welche Räume tun sich auf? Antworten auf diese Fragen gibt es an diesem Samstag und Sonntag beim 8. Schopflocher Scheunensommer im Lenninger Stadtteil Schopfloch.

Neun Scheunenbesitzer öffnen ihre Scheunen, die mit alten Dingen, Kunst und Kunsthandwerk zum Ansehen oder Erwerben gefüllt sind. Es gibt alte Fotografien des beschaulichen Ortes auf der Alb aus längst vergangenen Tagen zu sehen. Auch jede Menge Livemusik gibt es wieder, die musikalischen Darbietungen sind geprägt vom Jahresthema des Verkehrsvereins Teck-Neuffen „Faszination Wasser“ – von Mittelalter bis Schlager, Musical und Jazz. In den neun Scheunen haben sich 15 Aussteller angesagt. Die Bandbreite reicht von Acrylmalerei bis dekorative Flechtobjekte aus Naturmaterialien, antike Möbel und Spiegel sowie antike Dekoartikel. Obendrein gibt es Kunstgewerbliches für Drinnen und Draußen, Blumen, Deko und Schmuck. Die Gastronomie bietet kulinarische Köstlichkeiten aus dem Biosphärengebiet und frisches Holzofenbrot aus dem Backhaus. Auch Fossilien aus der Umgebung sind zu sehen. Dr. Günter Schweigert vom Stuttgarter Naturkundemuseum präsentiert in der Musikscheune (Ochsenwanger Straße 11) eine Auswahl von Fossilien aus der Umgebung von Schopfloch, von denen er etliche selbst gefunden hat und Geschichten darüber erzählen kann. Er ist darüber hinaus auch bereit, mitgebrachte Fossilien oder Gesteine in Augenschein zu nehmen und zu bestimmen. Vor der Musikscheune gibt es Einblicke in das Leben der Fledermäuse mit Klaus Lang vom NABU Kirchheim-Jesingen und dem Naturschutzzentrum Schopfloch. Witterungsabhängig ist am Samstagabend eine vor allem für Kinder geeignete Fledermausführung geplant.

Die Scheunen liegen alle im alten Ortskern von Schopfloch und sind teilweise durch „Winkel“, das sind uralte, heimelige Schleichwege hinter den Gärten, miteinander verbunden. Der Scheunensommer ist auch mit dem Rad- und Wanderbus Schwäbische Alb erreichbar.

Geöffnet haben die Scheunen am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr, die Gastronomie im Haberhaus ist am Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr in der Schopflocher Johanneskirche ein musikalischer Gottesdienst zum Scheunensommer statt. red

www.scheunensommer-schopfloch.de