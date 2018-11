Alte Handwerkskünste und weihnachtliche Produkte stehen beim traditionellen Kunstgewerbemarkt in der Schwabenlandhalle im Fokus. Foto: oh

FellbachPünktlich eine Woche vor dem 1. Advent öffnet die Fellbacher Schwabenlandhalle an diesem Samstag und am Sonntag ihre Tore für den vorweihnachtlichen Freizeit-, Kunst- und Kunstgewerbemarkt. Die Veranstaltung hat sich mittlerweile seit 33 Jahren als Treffpunkt für schöne Dinge etabliert.

Immer wieder neu, immer wieder anders präsentieren über 180 Aussteller ihre reizvollen Unikate und ausgefallene Produkte und sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre, die auf Weihnachten einstimmt und Lust auf Schauen, Bewundern, Stöbern, Kaufen, Probieren und Genießen macht.

Mitten im Geschehen sind auch wieder allerlei Vorführungen zu bestaunen, darunter Zinn-Gravuren, Filzen, Floristik, Drechseln, Hobeln, Buchbinde-Arbeiten, Schmuckherstellung und Krippenbau. Neben den klassischen Hobbykunstrichtungen können auch seltene Techniken und außergewöhnliche Produkte bestaunt werden.

Auch modebewusste Besucherinnen kommen auf ihre Kosten und haben die Qual der Wahl aus dem großen Angebot von selbst entworfenen und hergestellten Hüten, Kappen, Lederwaren, Strick- und Häkelsachen, verschiedenen Accessoires, Tüchern und Bekleidung. Krippen, Holzfiguren, Strohsterne und Weihnachtschmuck in allen Farben und Formen runden das breit gefächerte Angebot der vielen Aussteller ab.

Weiter bietet sich den Besuchern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich bei Vorführungen neue Tipps und Anregungen zur kreativen Freizeitgestaltung zu holen. Für allzeit quengelnden Nachwuchs gibt es eine Kinderbetreuung, wo gebastelt, gefilzt und gemalt wird oder in einer Druckerwerkstatt eigene Bilder gedruckt werden können.

Die diesjährige Spendenaktion wird für das Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart durchgeführt. Mit dem stationären Kinderhospiz bietet das Hospiz Stuttgart künftig einen Ort, an dem lebensbegrenzt erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zeitweise leben können, wenn die betreuenden Angehörigen die Pflege aus Gesundheits- oder anderen Gründen nicht übernehmen können, wenn die Familie Entlastung braucht oder die „Rest“-Familie Urlaub machen will.

Der Freizeit-, Kunst- und Kunstgewerbemarkt in der Schwabenlandhalle ist am Samstag von 11 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind in Begleitung Erwachsener frei. Kostenlose Parkplätze befinden sich in der Esslinger Straße.(kd)red

