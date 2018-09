Foto: oh

SchorndorfAn diesem Samstag wird Schorndorf wieder für eine Nacht zur Kunstmeile. Kunstnacht nennt sich das vom örtlichen Kulturforum organisierte Spektakel, das um 19 Uhr beginnt und bis Mitternacht dauert. Rund 60 Künstler und Künstlergruppen sind bei der 17. Auflage mit von der Partie, die teilweise direkt in ihren Ateliers, teilweise bei Gastgebern ihre Arbeiten, Installationen und Performances zeigen.

Besonders die alten Industrieareale wie das Röhm, der Hammerschlag und das Küblerareal versprühen dabei einen ganz besonderen Reiz. Von den insgesamt 58 Stationen der Kunstnacht sind 15 Künstlerateliers und vier Kunstgalerien. Daneben beteiligen sich zahlreiche Geschäfte, Büros und Cafés sowie kulturelle Einrichtungen. Im Hammerschlag zeigt unter anderem die Malgruppe der VHS ihre Arbeiten aus dem letzten Kunstjahr, zudem gibt es Musik von Max & MEoses.

Im SchockAreal in der Gmünder Straße öffnen zwei Kunstateliers und sechs Gastkünstler stellen ihre neusten Werke aus. Im Röhm beteiligen sich nahezu alle Gewerbetreibenden. Rund 35 Künstler präsentieren in der alten Lederfabrik einen interessanten wie vielfältigen Querschnitt an zeitgenössischer Kunst.

Längst ist die Kunstnacht aber auch zu einem Abend der Begegnungen geworden: man trifft sich, kommt mit den Künstlern ins Gespräch und tauscht sich aus. Führungen, Lesungen, Performances, Tanz und Livemusik sowie kulinarische Köstlichkeiten an vielen Orten runden den Abend zum vollen Kunstgenuss ab. Ab 19 Uhr fährt ein Shuttle-Bus alle Stationen der Kunstnacht an.

Um 18.30 Uhr wird die Schorndorfer Kunstnacht in der Q Galerie für Kunst offiziell eröffnet, Grußworte sprechen Bärbel Roenick-Stegmüller vom Kulturforum Schorndorf sowie Oberbürgermeister Matthias Klopfer. Passend zur Ausstellung ‚Schorndorf – USA – Spanien‘ von Elke Stolzenberg gibt es Tapas-Häppchen, zudem finden Taschenlampen- und Kurzführungen durch Stolzenbergs Ausstellung und die Ausstellung ‚Netzschwimmer‘ von Nina Joanna Bergold statt. Ab 19 Uhr öffnen dann alle an der Kunstnacht beteiligten Stationen ihre Türen. Bei der Skulptur ‚Swan Song‘ von David Lee Thompson startet um 20.45 Uhr der Skulpturenrundgang bei Nacht.

Weitere Informationen zur Kunstnacht gibt es morgen an den Infoständen in der Q Galerie für Kunst, am Café Moser (Bahnhof), im Röhm sowie im SchockAreal. Dort erhält man auch den Eintritts-Button zur Kunstnacht für 5 Euro, der zur Mitfahrt im Shuttlebus berechtigt. kd

