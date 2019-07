LudwigsburgNoch vielfältiger, aktiver und mit mehr Möglichkeiten zum Mitmachen – die Sandkunst Ausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg hat ihr Konzept erneuert. Statt nur beim Speed-Carving-Festival können die Besucher nun während der kompletten Ausstellung, die am 29. August endet, immer wieder Sandkünstler live erleben.

So werden drei Figuren erst im Laufe der Ausstellungszeit entstehen. Den Auftakt macht mit Jeroen van de Vlag, der seit über 20 Jahren hauptberuflich Sandskulpturen baut und ebenso professionell Eis- und Schneeskulpturen erschafft, einer der erfahrensten Sandkünstler der Welt. Er hat sich Schneewittchen vorgenommen und baut noch bis zum 13. Juli an der Skulptur. Es folgen außerdem Rotkäppchen von Kevin Crawford (23. bis 27. Juli) und der Froschkönig von Fergus Mulvany (6. bis 10. August). „Dabei gibt es jeweils noch ein ganz besonderes Highlight“, verrät Alisa Käfer vom Veranstaltungsteam der Sandkunst. „Nachdem die Künstler mit ihrer Figur fertig sind, werden sie sich jeweils einen ganzen Tag Zeit für einen Workshop mit den Besuchern nehmen.“ Am 14. und 28. Juli sowie am 11. August ist das Motto auf der Sandkunst im Blühenden Barock also ‚Mitmachen und Zuschauen‘. Auch die Gastronomie der Sandkunst bietet viele Leckereien. „Wer möchte, kann sogar bis in den Abend bei uns den Sommer genießen“, erklärt Alisa Käfer. „Wenn das Wetter gut ist, hat unsere Gastronomie mit vielen erfrischenden Getränken und leckeren Snacks wie Burger oder Waffeln, mindestens bis 20 Uhr geöffnet.“ Dort gibt es für die Besucher des Blühenden Barocks auch die Möglichkeit frische regionale Früchte zu bekommen. „Durch unsere Öffnungszeiten lohnt sich ein Besuch sogar noch nach der Arbeit“, sagt Alisa Käfer. „Da ist das Summer-in-the-City-Feeling garantiert.“

Für Abwechslung sorgt auch der aus dem Fernsehen bekannte Sandflaschenkünstler Mohamed Alsaoud, der von 19. bis 21. Juli zu Gast ist. „Und wer nicht nurzuschauen möchte, kann natürlich auch selbst aktiv werden“, verspricht Alisa Käfer. „An allen Wochenenden bis zum 25. August haben Kinder bei uns die Möglichkeit, mit buntem Sand ihre eigenen Sandflaschen zu füllen und Sandbilder zu erstellen.“ Weitere Events wie das Tröpfelburg-Bauen (4. August) runden die sommerliche Ausstellung ab und sorgen für Urlaubsgefühle im Blühenden Barock.

Die Sandkunst Ausstellung ist bis zum 29. August zu sehen. Es gelten die normalen Eintrittspreise in Blühende Barock (9/4,50 Euro), der Park ist von 7.30 bis 20.30 Uhr geöffnet.red

www.blueba.de