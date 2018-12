Anzeige

Schwarzwald/Allgäu/AlpenWer frühzeitig einen Weihnachtsurlaub in einem Wintersportort gebucht hat, kann seine Ski schon mal wachsen. Zumindest auf höher gelegenen Pisten geht schon was, teilweise geht es sogar schon sehr gut – nicht zuletzt durch den Einsatz von Schneekanonen oder Schneelanzen. Im Oberallgäu und in den Alpen dürfte laut der Großwetterlage bis Weihnachten noch etwas Schnee dazu kommen.

Bei Oberstdorf alles offen

Bereits am vergangenen Wochenende sind die meisten Skigebiete in die Saison 2018/2019 gestartet, beispielsweise auch Fellhorn-Kanzelwand, Ifen und Nebelhorn bei Oberstdorf. Von dort wurden gestern Schneehöhen bis zu 60 Zentimeter gemeldet. Die Talabfahrt am Fellhorn ist teilweise geöffnet, jene an der Kanzelwand, runter ins Kleinwalsertal, ist jedoch noch nicht befahrbar.

Heute werden auch die Kleinwalsertaler Skigebiete am Walmendingerhorn und Heuberg geöffnet, wo ebenfalls maximal 60 Zentimeter Schnee liegen. Im Oberallgäu laufen außerdem auch schon die Lifte bei Bolsterlang, Ofterschwang, Maiselstein (Grasgehren) und Balderschwang – bei Schneehöhen von bis zu 70 Zentimetern. Am Oberjoch bei Bad Hindelang startet die Iselerbahn an diesem Freitag, morgen werden die restlichen Anlagen angeworfen (bis 50 Zentimeter). In den täglichen Betrieb sind auch die Lifte im Tannheimer Tal gestartet (bis 50 Zentimeter), ebenso auf der Ehrwalder Alm (70) im Tiroler Zugspitzgebiet.

Vergleichsweise viel Schnee haben einige Gebiete in Tirol abgekriegt beziehungsweise künstlich geschaffen. So melden etwa Ischgl 120, Mayrhofen 105 und Obergurgl 210 Zentimeter. Da können die Vorarlberger Gebiete nicht ganz mithalten: Gemeldet werden aus dem Brandnertal 80, vom Diedamskopf 60 und von Damüls 75 Zentimeter.

Im Bayerischen Wald startet heute die Skisaison am Großen Arber, wo in 1050 bis 1450 Meter Höhe bis zu 40 Zentimeter Schnee liegen – also etwas mehr als im Schwarzwald, wo gestern vom höchstgelegenen Skigebiet am Feldberg (950 bis 1450 Meter) gerade mal 25 Zentimeter gemeldet wurden. Sechs von 38 Liften waren dort gestern in Betrieb.

Auf der Schwäbischen Alb hingegen wären sie über so wenig Schnee schon glücklich, denn hier geht leider noch gar nichts. In Donnstetten (800 bis 854 Meter Höhe) sind die Pisten zwar etwas weiß, aber die Auflage reicht längst nicht für Ski Alpin oder Skilanglauf. Und für den Einsatz der Beschneiungsanlagen sind die Temperaturen derzeit einfach zu hoch. Das gilt auch für das Skigebiet Treffelhausen (650 bis 707 Meter), bei Böhmenkirch: „Mannschaft und Technik sind parat. Nun harren wir der Dinge die da kommen“, heißt es auf der Homepage des Liftbetreibers. Ob es noch in den Weihnachtsferien zum Wintersport auf der Alb reicht, bleibt nur zu hoffen.