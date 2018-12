Anzeige

GöppingenLichterglanz und Tannenduft, Hüttenzauber und Waldromantik mit knisternden Lagerfeuern – während anderswo die Weihnachtsmärkte langsam aber sicher die Schotten dicht machen, lockt die Göppinger Waldweihnacht noch bis einschließlich 28. Dezember mit zahlreichen Aktionen.

Bereits zum zwölften Mal findet der rustikale Budenzauber auf dem Marktplatz statt. „Mit der Mischung aus abwechslungsreicher Gastronomie, einem ebensolchen Rahmenprogramm und speziellen Angeboten für Kinder heben wir uns ganz bewusst von den klassischen Weihnachtsmärkten ab“, erklärt Oliver Sihler vom Marketingverein Göppinger City. Vor allem an den Tagen nach dem Weihnachtsfest kommen erfahrungsgemäß auch etliche Bummler von außerhalb in die Hohenstaufenstadt. „Wir sind weit und breit die Einzigen, die diese Zeit noch mitnehmen“, sagt Sihler. Und dass die Waldweihnacht in diesem Jahr nicht wie sonst üblich bis zum 29. Dezember stattfindet, habe rein organisatorische Gründe: „An Silvester muss der Marktplatz komplett geräumt sein, und weil der 30. Dezember ein Sonntag ist, erfolgt der Abbau in diesem Jahr bereits am Samstag.“

Wie immer sorgen hunderte Tannenbäume bei der Waldweihnacht für ein einzigartige Ambiente. Blickfang ist der riesige Weihnachtsbaum, der mit über 2000 Lichtern geschmückt ist und den Besuchern den Weg ins Zentrum des Winterwaldes zeigt. Und damit die auch bei winterlichen Temperaturen keine kalten Füße bekommen, laden gemütliche Holzunterstände, fellbedeckte Sitzmöglichkeiten, wärmende Lagerfeuer und eine kleine Waldlichtung zum Verweilen ein. Zudem bieten einige Gastronomen ein überdachtes Plätzchen im Warmen. Auch der Genuss wird groß geschrieben: Die Auswahl kulinarischer Köstlichkeiten reicht neben Weihnachtsmarkt-Klassikern über Wild aus heimischer Jagd, Südtiroler Schmankerl bis hin zu Pasta und Gyros nach traditionellem Rezept. Wie immer sorgt jeden Tag ein umfangreiches Programm für die ganze Familie für Unterhaltung. Spielerisch den Wald entdecken, ist das Konzept der zahlreichen Angebote für kleine Besucher. Egal ob auf Erkundungstour durch den Walderlebnispfad oder beim Säge- und Nagelspiel. Spaß verspricht auch eine Partie an der Eisstockbahn, die mit Eisstöcken speziell für Kids ausgestattet ist.

Geöffnet ist die Göppinger Waldweihnacht noch bis zum 28. Dezember. Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, Freitag von 11 bis 22 Uhr, Samstag von 10 bis 22 Uhr. Am 24. Dezember von 9.30 bis 14 Uhr. Am 25. und 26. Dezember ist zu. (kd)red

www.goeppinger-city.de