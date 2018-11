R&B-Superstar Jason Derulo tritt an diesem Samstag in Ischgl

R&B-Superstar Jason Derulo tritt an diesem Samstag in Ischgl Foto: David Strbik/HPR

Anzeige

EsslingenDie Skisaison 2018/2019 hat in einigen höher gelegenen Wintersportgebieten schon begonnen. Das gilt nicht nur für alle Gletscherskigebiete sondern beispielsweise auch für Ischgl, Sölden und Obergurgl/Hochgurgl (Tirol). Schneefälle in den Alpen sind für die nächsten Tage angekündigt, sodass kommende Woche weitere Bergbahnen den Betrieb aufnehmen, etwa im Skigebiet Silvretta-Montafon (Vorarlberg). Der Saisonauftakt wird traditionell in vielen Orten mit besonderen Veranstaltungen gefeiert, hier eine Auswahl:

Bei Oberstdorf/Kleinwalsertal starten laut Plan am 7. Dezember die Skigebiete an Fellhorn-Kanzelwand sowie am 8. Dezember am Nebelhorn in die Saison. Eine Woche später geht‘s am Ifen los und am 21./22. Dezember sind dann Söllereck sowie Walmendingerhorn/Heuberg dran. Im Rahmen der Vierschanzentournee vom 28. bis 30. Dezember 2017 steigt jeweils ab 16 Uhr im Nordic Park (Kurpark) von Oberstdorf („längste Outdoor-Bar im Allgäu“) eine Springerparty mit Livebands. www.oberstdorf.de

Im Skigebiet Warth-Schröcken (Vorarlberg) startet der Skibetrieb laut Plan am 7. Dezember. Am Tag danach rocken „Road­work“ und „Fättes Blech“ die Open-Air Bühne an der Skihütte Steffisalp. www.warth-schroecken.at

In Ischgl (Tirol) läutet bereits an diesem Samstag, 24. November, R&B-Superstar Jason Derulo („Colors“, „In my Head“, „Trumpets“) die Wintersaison ein. Das schon legendäre, alljährliche Top of the Mountain Opening Concert beginnt um 18 Uhr an der Talstation der Silvrettabahn. Der Eintritt ist mit gültigem Skipass frei. Ischgl bietet zum Saisonstart spezielle Pauschalangebote. www.ischgl.com

Im Skigebiet von Schruns (Vorarlberg) steigt am 1. Dezember eine Party mit der Band Starmix und am 15. Dezember tritt an der Talstation die Wiener Band Wanda („Amore“) auf. Das Skigebiet Silvretta-Montafon öffnet laut Plan am 28. November. www.silvretta-montafon.at

Im Pitztaler Skigebiet Hochzeiger (Tirol) ist am 8. Dezember die Pop-Rock-Band Revolverheld („Ich lass für dich das Licht an“) auf der Open-Air Bühne, in 2000 Metern Höhe (zuvor, ab 13:30 Uhr, Ö3 Disco). Der Eintritt ist mit einem gültigen Skipass kostenlos. Der Skibetrieb ist ab 30. November geplant. www.pitztal.com

St. Anton am Arlberg (Tirol) startet laut Plan am 1. Dezember in die Skisaison. Ab 19 beziehungsweise 21 Uhr steigt ein Konzert mit Anastacia und Melanie C im Ort. www.stantonamarlberg.com

In Sölden im Ötztal (Tirol) ist die Skisaison schon gestartet, nicht nur im Gletscherskigebiet sondern in dieser Woche auch im Winterskigebiet am Gaislachkogel und am Giggijoch. Am Giggijoch steigt am 1. Dezember ab 13.30 Uhr eine Electric Mountain Party mit den beiden holländischen DJs Chocolate Puma („I Wanna Be U“). www.soelden.com

In Mayrhofen im Zillertal (Tirol) heißt es am 15. Dezember wieder „Rise & Fall”. 50 Teams zeigen ihr Können im Skibergsteigen, Paragliding, Mountainbiken und natürlich im Ski- und Snowboard-Fahren. Im Anschluss steigen zahlreiche Partys mit Konzerten und Live-Acts. Das Skigebiet öffnet laut Plan bereits Ende November. www.mayrhofen.at

In Saalbach (Salzburger Land) steigt vom 7. bis 9. Dezember das traditionelle Bergfestival unter anderem mit den Beatsteaks und Seiler & Speer. Die Post geht auch zum Saisonende mit den White Pearl Mountain Days ab: Vom 15. bis 31. März legen 35 internationale DJs in 34 Locations im und am Skigebiet los, dabei sind auch Live-Acts wie der neuseeländische Chart-Stürmer Graham Candy. www. wpmdays.at und www.saalbach.com

Im Skigebiet von Obertauern (Salzburger Land) läutet am 1. Dezember, 20 Uhr, die Wiener Rockband Wanda die Skisaison auf 1740 Metern Höhe ein. Supporter ist dabei der Singer/Songwriter Josh. www.obertauern.com

Schladming/Steiermark: Am 1. Dezember treten die Toten Hosen sowie die Donots im WM-Park Planai auf, gegen Saisonende auch Andrea Berg (23. März).