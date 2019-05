Schorndorf Premiere für die Remstal Gartenschau: Von diesem Freitag bis zum 20. Oktober verwandelt sich das gesamte Remstal in einen unendlichen Garten. Auf einer Länge von 80 Kilometern wird ein ganzer Landschaftsraum für 164 Tage in Szene gesetzt. Bundesweit ist die Remstal Gartenschau die erste Gartenschau, die in 16 Städten und Gemeinden stattfindet. Die Region wurde durch viele Maßnahmen und bürgerliches Engagement aufgewertet.

Die Lebensader Rems spielt dabei eine wichtige Rolle, von der Quelle bis zur Mündung wurde der Fluss vielerorts wieder mehr in den Blick gerückt: Neue Zugänge machen den Fluss nun besser erlebbar, abwechslungsreiche Spielplätze und Sitzgelegenheiten laden direkt am Wasser zum Verweilen ein. Auch in den Innenstädten hat sich in den letzten Monaten viel getan: Sie sind dank aufgewerteter Parks und Grünanlagen zur grünen Mitte geworden. Einheitliche Wege leiten Radfahrer und Wanderer entlang der remstaltypischen Streuobstwiesen und Weinberge in die 16 Gartenschau-Kommunen. Zwischen Weinstadt und Waiblingen wird eine durchgängige Kanuroute mit attraktiven Rastplätzen eröffnet.

Kulturliebhaber kommen voll auf ihre Kosten: 16 namhafte Architekten aus ganz Deutschland haben sich an dem außergewöhnlichen Architekturprojekt „16 Stationen“ beteiligt und eindrucksvolle Landmarken gesetzt. Dazu machen unzählige Veranstaltungen und Führungen das Remstal zur großen Bühne und die 350 000 Remstäler gleichzeitig zu Gästen und Gastgebern.

Die Remstal Gartenschau ist keine gewöhnliche Gartenschau. Besucher können größtenteils in frei zugänglichen Bereichen flanieren. Nur in Schwäbisch Gmünd und in Schorndorf gibt es klassische Gartenschaubereiche, für die eintrittspflichtig sind. In den sogenannten „Erlebnisgärten“ wartet dort eine bunte Mischung aus Gartenflächen, Ausstellungen, neu inszenierten Aussichtspunkten und Veranstaltungen.

Die meisten Gartenschauflächen sind zu jeder Zeit geöffnet. Ob Spielplätze, Aufenthaltsorte an der Rems oder die Rad- und Wanderwege – Tag und Nacht können Besucher hier kostenlos vorbeischauen. Ausnahmen gibt es bei kostenpflichtigen Veranstaltungen, für die temporär Bereiche eingezäunt werden. Die eintrittspflichtigen „Erlebnisgärten“ in Schorndorf und Schwäbisch Gmünd haben täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Tagestickets kosten 8/6,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre sind frei. Parkmöglichkeiten sind in allen 16 Kommunen ausgeschildert.red

www.remstal.de