Esslingen (red) Gleich zwei Veranstaltungen locken die RadfahrerInnen am kommenden Wochenende in die Esslinger Innenstadt: Der Lastenrad-Aktionstag am Samstag und die Radsternfahrt Baden-Württemberg am Sonntag.

Infos rund um´s (Lasten-)Rad

Auf dem Platz vor dem Neuen Rathaus können sich Besucherinnen und Besucher am Samstag den 18. Mai von 9 bis 13 Uhr über aktuelle Pedelecs, E-Bikes und Lastenräder informieren und diese auch ausprobieren. Bei einem kostenlosen RadCHECK der Initiative RadKULTUR können Sie Ihr eigenes Rad auf Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen. Dabei steht die Sicherheit im Vordergrund: Bremsen, Licht, Klingel oder Reifendruck werden überprüft und kleinere Mängel direkt vor Ort behoben, sofern keine größeren Reparaturen anfallen.

Radsternfahrt nach Stuttgart führt durch Esslingen

Unter dem Motto „#MehrPlatzFürsRad“ rollen am Sonntag den 19. Mai Tausende Radfahrer aus allen Himmelsrichtungen nach Stuttgart und erobern für einen Tag die Straßen der Region! Eskortiert durch die Polizei fahren sieben Radgruppen auf gesperrten Straßen bis in die Stuttgarter Innenstadt und zeigen, wie nachhaltige Mobilität in lebenswerten Städten aussehen kann. Ziel der RadSternfahrt sind die Fahrradaktionstage Stuttgart.

Die Stadt Esslingen gehört auch in diesem Jahr wieder zu den Partnerkommunen der RadSternfahrt. Bei dem Halt in Esslingen findet im Rahmen der RadKULTUR Esslingen ab 9 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz ein buntes Fahrrad-Programm statt. Es werden Pedelecs, E-Bikes und Lastenräder ausgestellt und die RadfahrerInnen können sich mit leckerem Kaffee, Fahrrad-Brezeln und Bio-Limo stärken. Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger begrüßt die rollende Tour gegen 11:00 Uhr auf dem Esslinger Bahnhofsvorplatz. Die gemeinsame Weiterfahrt zum Stuttgarter Schlossplatz ist gegen 11:15 Uhr geplant.