PforzheimUm eine einzigartige Unterwasserwelt wie dem Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens sehen zu können, müssen Unterwasser-Entdecker eigentlich tausende Flugkilometer hinter sich bringen. Einfacher und vor allem trockener haben es die Besucher im Pforzheimer Gasometer, wo derzeit die einzigartige Unterwasserwelt Australiens als 360° Panorama zu bestaunen ist.

Im alten Gaskessel in Pforzheim wurde zunächst vier Jahre lang ein Panoramabild des Künstlers Yadegar Asisi gezeigt, auf dem Rom im Jahr 312 zu sehen war. 600 000 Besucher kamen – 50 Prozent mehr als erwartet. Statt Geschichte gibt es nun Natur: Der 63-jährige Asisi hat das Great Barrier Reef auf einem 110 Meter breiten und 35 Meter hohen 360-Grad-Bild verewigt, der Musiker Eric Babak hat eine sphärische Musik dazu komponiert. „Das Fantastische ist, dass man sehr tief schauen kann“, sagt der Künstler in einem Interview, „Man sieht tausende Fische, Schwärme, Schildkröten, auch Haie und Taucher. Ich glaube, die Farbigkeit und Vielfalt des Meeres in so einer Massivität an einem Punkt zu erleben, ist das Faszinosum dieses Bildes.“ Asisi, den die Techniken der Raumillusion schon seit Kindertagen faszinierten, beschäftigte sich bereits als Schüler in Leipzig mit den Möglichkeiten, innerhalb eines zweidimensionalen Tafelbildes dreidimensionale Räume darzustellen. Als Erwachsener hat er die Kunst der großen Panoramabilder des 19. Jahrhunderts in die Gegenwart geholt – ob mit Dresden im Bombenkrieg, der Titanic oder eben dem Great Barrier Reef.

Neben trockenen Füßen hat das Panorama im Gasometer übrigens noch einen weiteren Vorteil gegenüber dem australischen Naturschauspiel. In dem gigantischen Panorama der vom Aussterben bedrohten Unterwasserwelt existieren Naturräume nebeneinander, die in Wirklichkeit einige Kilometer weiter und tiefer von einander entfernt sind. Um ordnungsgemäß „abzutauchen“, ist es empfehlenswert, als Einstieg das Ganze zuerst von ganz oben vom Aussichtsturm zu betrachten, um dann Stockwerk für Stockwerk tiefer zu gehen und es dann von unten auf sich wirken zu lassen.

Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 11 Euro, ermäßigt 9 Euro. Kinder von 6 bis 16 Jahren in Begleitung von mindestens einem Erwachsenen bezahlen 5 Euro. Kinder bis 6 Jahre sind frei. Ein Eltern-Kind-Ticket für zwei Erwachsene mit bis zu vier Kindern zwischen 6 und 16 Jahren kostet 27 Euro. Ein kleines Familienticket für einen Erwachsenen mit bis zu vier Kindern zwischen 6 und 16 Jahren kostet 16 Euro. (kd)

www.gasometer-pforzheim.de