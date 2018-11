Anzeige

StuttgartNeblige Tage, fallende Temperaturen und lange dunkle Abende – unter diesen herbstlichen Voraussetzungen steigt die Leselust. Appetit auf gute Lektüre machen im Haus der Wirtschaft die 68. Stuttgarter Buchwochen, die noch bis zum 2. Dezember neben rund 25 000 Büchern mit prominenten Gästen, unterhaltsamen Lesungen und interessanten Vorträgen locken.

Gastland sind in diesem Jahr die Niederlande. Aus den Reihen der niederländischen Autoren haben sich Gerbrand Bakker, Saskia Goldschmidt, H.M. van den Brink, Jeroen Olyslaegers, das Brüderpaar Daan und Thomas Heerma van Voss und der niederländische Erfolgsautor Jan Brokken angesagt. Den Veranstaltungsreigen rund ums Gastland eröffnet an diesem Samstag der niederländische Autor Gerbrand Bakker mit seinem autobiografischen Roman „Jasper und sein Knecht“. Am Sonntag liest die Autorin Saskia Goldschmidt im Rahmen des „Niederländischen Tages“ aus ihrer Erzählung „Die Vintage-Queen“. Am Niederländischen Tag hat das Publikum noch viele weitere Gelegenheiten zu einer kurzweiligen und abwechslungsreichen Begegnung mit dem Gastland: Sei es bei einem Sprach-Schnupperkurs des Klett Verlages oder bei der Multivisionsshow „Die geheimen Gärten von Amsterdam“ .

Nicht verpassen sollte man außerdem die Buchpremiere mit Sternekoch Vincent Klink am 22. November und die Lesung mit Schauspieler Sky du Mont (30. November). Am 25. November geben die Buchwochen mit einem Bauhaus-Thementag einen Ausblick auf das Jubiläum der Stilrichtung im Jahr 2019: Auf dem Programm steht unter anderem ein Film über die Stuttgarter Weißenhofsiedlung aus dem Jahr 1967, der von der Weißenhof-Museumsleiterin Anja Krämer kommentiert wird. Der Abend des 30. November ist der Weltmarke Porsche gewidmet, die 2018 Jubiläum feiert, und der 1. Dezember lockt mit einem Irish Whiskey-Tasting.

Bei drei Workshops am 24. November können Kids ab 8 Jahren die Grundzüge des Comic-Zeichnens kennenlernen. Zu den Schülerlesungen haben sich Autoren wie Frank M. Reifenberg, Antje Herden oder die beiden Niederländer Bibi Dumon Tak und Ted van Lieshout angesagt. Der letzte Buchwochentag ist wie immer Kindertag, der in diesem Jahr Janosch und seiner Tigerente gewidmet ist.

Geöffnet sind die Buchwochen bis zum

2. Dezember täglich von 10 bis 19.30 Uhr, Sonntags von 1 bis 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 2/1 Euro und ist ab 18 Uhr frei. (kd)

red www.buchwochen.de