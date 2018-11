Anzeige

EsslingenSkifahrer und Snowboarder stehen in den Startlöchern – und ganz Eilige ziehen jetzt schon ihre Kurven in den Gletscherskigebieten, wo zahlreiche Kabinenbahnen und Lifte bereits laufen. Etwa bei Sölden im Ötztal, wo gestern bis zu 170 Zentimeter Schnee lagen, oder am Hintertuxer Gletscher (110 Zentimeter). Zahlreiche Wintersportgebiete haben für die neue Saison kräftig investiert. Nachfolgend die wichtigsten Neuerungen:

Berchtesgaden/Bayern: Im Skigebiet am Jenner ist für rund 50 Millionen Euro eine moderne 10er-Gondelbahn in Betrieb gegangen, die die Bahn von 1953 ersetzt. Hinzu kommen drei neue Stationsgebäude, zwei 6er-Sesselbahnen und ein neues „Familienparadies“.

Willingen/Sauerland: Die beiden Schlepplifte am Köhlerhagen werden durch den längsten Sessellift Hessens ersetzt – eine moderne 8er-Sesselbahn, die die Talabfahrt vom Ettelsberg auf 1,5 Kilometer verlängert.

Silvretta Montafon/Vorarlberg: Mit Saisonbeginn ergänzt die neue 6er-Sesselbahn Jöchle das Angebot im Valisera-Gebiet. Diese ersetzt drei Liftanlagen.

Zillertal/Tirol: Mit der neuen 10er-Gondelbahn Wimbachexpress, die einen Vierersessel ersetzt, startet das Skigebiet Hochzillertal in die neue Saison. – Bei Königsleiten wurde der alte 4er-Sessel von der Larmach-Alm zur Königsleitenspitze durch eine neue 6er-Sesselbahn ersetzt. – In Mayrhofen, Ortsteil Mösl, geht im Dezember eine neue Gondelbahn in Betrieb, die pro Stunde rund 2000 Skifahrer auf den Penken befördert.

Obergurgl-Hochgurgl/Tirol: In Hochgurgl wird jetzt die zweite Sektion der Kirchenkarbahn eröffnet. Dadurch entstehen 2,2 neue Pistenkilometer sowie zahlreiche Freeride-Möglichkeiten.

Kitzbühel/Tirol: Die neuen Bahnen 6SB Brunelle und Comfortline S 10EUB Raintal ersetzen den 30 Jahre alten Brunellenfeldsessellift und den 50 Jahre alten Raintalsessellift. Hinzu kommt eine neue Beschneiung der Pisten im Raintal.

Ischgl/Tirol: Der 20 Jahre alte 4er-Sessel Gampen wurde durch eine neue 6er-Sesselbahn ersetzt, die zum Palinkopf (1924 bis 2848 Meter) führt. Neu sind auch die Talstation mit SB-Restaurant, das Bergrestaurant Gampenalpe und eine weitere Skipiste im Schweizer Samnaun.

Bad Hofgastein/Salzburger Land: Die über 50 Jahre alte Schlossalm-Bahn wurde gegen eine neue Einseilumlaufbahn ersetzt, mit wesentlich kürzeren Fahrzeiten.

Saalbach/Salzburger Land: Neu ist die Kohlmaisbahn (10er-Gondel) in Saalbach und die Asitzmuldebahn in Leogang.

Hochkönig/Salzburger Land: Am Natrun, Hausberg von Maria Alm, gibt es zwei neue 10er-Gondelbahnen. Damit ist eine nahtlose Verbindung zum Hauptskigebiet am Aberg möglich.

Kaprun/Salzburger Land: Zwei neue Bahnen verbinden Kaprun und die Skigebiete am Maiskogel sowie am Kitzsteinhorn. So erreichen Wintersportler jetzt von der Ortsmitte aus die Gletscherpisten. Insgesamt 81,5 Millionen Euro wurden dafür investiert.

Katschberg/Salzburger Land: Die neue Kabinenbahn Silverjet I führt von St. Margarethen zur Mittelsektion auf dem Aineck und ersetzt Schlepp-/Sessellifte.

Schladming-Planai/Steiermark: Im Skigebiet verbindet nun ein Schrägaufzug die Planai-Seilbahn mit den Familienabfahrten auf der Märchenwiese.

Zermatt/Schweiz: Neu ist die Glacier-Ride-Kabinenbahn, höchste Dreiseilumlaufbahn der Welt mit höchster Bergstation Europas. Sie führt vom Trockenen Steg hinauf zum Klein-Matterhorn.

Andermatt-Sedrun/Schweiz: Mit der neuen Gondelbahn Schneehüenerstock-Express sind nun die Skigebiete in Andermatt und Sedrun verbunden.

Vinschgau/Italien: Die Skigebiete Schöneben und Haideralm sind nun durch zwei 10er-Gondeln verbunden, die von St. Valentin am Reschensee zur Bergstation in Schöneben führen..

Sterzing/Italien: Neue 8er-Gondelbahn und 6er-Sessellift im Rosskopf-Skigebiet und neue, fünf Kilometer lange Talabfahrt bis rein nach Sterzing.