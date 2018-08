Anzeige

KarlsruheEine der ältesten Museumsnächte in Deutschland feiert Geburtstag: an diesem Samstag lockt die Kamuna, die Karlsruher Museumsnacht, zum 20. Mal große und kleine Besucher in die zur nächtlichen Stunde geöffneten Museen und Institutionen. Geboten wird ein Programm mit Dauer- und Sonderausstellungen, speziellen Führungen und attraktiven Veranstaltungshighlights wie Konzerten, Lesungen und Mitmachaktionen .

In vielen Häusern dreht sich alles um das Motto„Zwanzig!“. Eine Kiste voller Überraschungen aus ihren historischen Schätzen bietet die Badische Landesbibliothek mit „Bunte Bilder – Was sich auf Seite 20 verbirgt“. „Zwanzig zum ersten…!“ – das Badische Landesmuseum versteigert historische Kostüme für einen guten Zweck. Der Geschichte des Kinos nach 1945 widmet sich eine aktuelle Ausstellung im Pfinzgaumuseum. In der Miniausstellung „Kino 98“ werden die Top 20 des Kinojahres 1998 in Plakaten gezeigt. Im Staatlichen Museum für Naturkunde bricht das Castingfieber aus: Bei der Mitmachaktion „1 aus 20: Karlsruhe sucht das Superexponat“ können die Besucher aus 20 Ausstellungshighlights über ihren Favoriten abstimmen.

Eine feste Tradition bei der Kamuna ist das Open-Air-Konzert des Badischen Kunstvereins in der Waldstraße um 22.30 Uhr. Diesmal bietet der Kunstverein eine Open Stage für lokale Musiker und Bands. Ein weiterer Klassiker ist das Konzert im Lichthof der Städtischen Galerie: Zum Jubiläum spielt dieses Jahr das Saxofon-Quartett „Three Bees and a Bop“. In der „Audiovisual Performance“ des argentinischen digitalen Künstlers und Industriedesigners Lucas Gutierrez treffen im ZKM (Zentrum für Kunst und Medien) Sounds von Glitch, Bass, Broken Beat und experimentellem Techno auf digital generierte Visuals in Echtzeit-Manipulation. Eng mit der Musik verbunden sind auch Sprache und Literatur: Der Kabarettist Arnim Töpel ist in der Erinnerungsstätte Ständehaus in der Stadtbibliothek zu Gast und der Schweizer Lyriker und Schriftsteller Arno Camenisch liest um 20 Uhr im Literaturmuseum aus seinen Werken.

Die 20. Kamnuna öffnet von 18 bis 1 Uhr ihre Tore. Karten kosten im Vorverkauf 10/8 Euro, an den Abendkassen (ab 16 Uhr) 12/10 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind frei. Mit dem Kamuna-Button können am Samstag ab 14 Uhr bis 6 Uhr die Verkehrsmittel im gesamten KVV-Netz kostenlos genutzt werden. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben in Begleitung eines erwachsenen Buttonträgers freie Fahrt. Zusätzlich gibt es kostenfreie Shuttles (nur mit Button). kd

www.kamuna.de