StuttgartWo kann man entspannt genießen und shoppen? Für Kenner der kulinart eine rhetorische Frage, denn das ist das Konzept der kleinen, aber feinen Genussmesse im Stuttgarter Römerkastell: Besucher und Aussteller begegnen sich an diesem Wochenende wieder zum persönlichen Austausch – und es wird verkostet, geschlemmt und geshoppt was das Zeug hält.

Rund 70 Händler und Erzeuger haben sich angesagt. Wer die neuesten Foodtrends aufspüren will, wird ebenso fündig, wie die Liebhaber von klassischen kulinarischen Genüssen. Ob leckere Drinks, nachhaltige Nahrungsmittel, erlesene Wellnessoasen oder Inspirationen für noch schöneres Wohnen – der Marktplatz der kulinart hat für jeden Geschmack das passende Angebot.

Seit der ersten kulinart im Jahr 2004 ist vor allem die Nachhaltigkeit ein zentrales Thema der Genussmesse. Das ist auch für den Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn ein wichtiger Aspekt, wie er als langjähriger Schirmherr der Messe betont: „Besonders freut mich, dass Aussteller und Besucher ein ausgeprägtes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und gesunde Lebensweise verbindet. Lokale Start-ups, etablierte Anbieter und internationale Produzenten sind gleichermaßen am Puls der Zeit und zeigen, wie Produktion und Ernährung sich an die Herausforderungen des Klimawandels anpassen.“ Ein Paradebeispiel ist die Firma Luqel aus Pforzheim: Sie will zu einem bewussteren Umgang mit dem Lebenselement Wasser beitragen und bietet dazu ein komplettes Ökosystem aus Trinkwasserfilter, Thermosflasche und digitalem „Water Coach“ fürs Smartphone. Erfrischendes Nass kann man auch am Stand von Griesbacher Mineralwasser verkosten – abgefüllt direkt am Quellort im Schwarzwald. Zum ersten Mal zu Gast ist die Landfleischerei Opfer mit ihrer original nordhessischen Spezialität „Ahle Wurscht“ sowie herzhafter Hausmannskost. Dabei ist auch der Rheingau Affineur mit handgemachten Käselaiben aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hundert Prozent Handwerk verspricht auch das Limonenatelier: Limoncello und Arancello, hergestellt nach altem Familienrezept aus Apulien, pur auf Eis oder als Cocktail mit Secco oder Gin ein zitrus-erfrischendes Erlebnis. Wer es im Glas etwas klassischer mag, der wird von Design Bubbles mit einer feinen Champagnerauswahl bedient oder lässt sich von Stilvol Liköre und Schnäpse servieren.

Geöffnet ist die kulinart an diesem Samstag von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. red

www.kulinart-messe.de