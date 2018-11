Anzeige

StuttgartDie Zeiten, in denen Nachhaltigkeit mit Öko-Muff, hennagefärbte Haare und Klamotten aus Hanf verbunden wurde, sind vorbei – nachhaltig zu leben ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und umweltbewusster Lifestyle steht an diesem Samstag und am Sonntag auch beim Heldenmarkt in der Stuttgarter Liederhalle in im Fokus.

Ob Lebensmittel, Mode, Kosmetik, Wohnen, Mobilität oder Geldanlagen – mittlerweile gibt es praktisch in jedem Lebensbereich umwelt- und sozialverträgliche Alternativen zum herkömmlichen Überangebot unserer Konsumgesellschaft – man muss nur wissen wo. Der Heldenmarkt will zeigen, wie einfach es ist, nachhaltig und gesund zu leben, ohne auf etwas verzichten zu müssen. Auf Deutschlands erster und führender Messe für nachhaltigen Lifestyle in der Liederhalle präsentieren Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen aus nahezu jedem Lebensbereich. Von Ökostromanbietern über ethische Geldanlagen und Versicherungen bis hin zu bio-fairer Streetwear & Accessoires, Naturkosmetik, umweltfreundlichen Haushaltsgegenständen, grüner Mobilität und biologischen Lebensmitteln finden Besucher alles, womit sich der Alltag nachhaltiger bestreiten lässt. Gäste lernen die Macher hinter den Marken kennen, entdecken Neues aus ihrer Region und können sich durch das gesamte Angebot probieren und natürlich auch direkt mit nach Hause nehmen.

Beim reinen Probier- und Einkaufserlebnis bleibt es allerdings nicht. Der Heldenmarkt stellt wie gewohnt auch ein kunterbuntes Rahmenprogramm zum Thema Nachhaltigkeit auf die Beine. Besucher sind eingeladen, an den zahlreichen Workshops und Aktionen teilzunehmen. Neben der Tombola auf der Hauptbühne, gibt es ein stündlich wechselndes Vortragsprogramm zu ausgewählten Nachhaltigkeitshemen, interaktive Ausstellungen, DIY-Bastel- und Upcycling-Aktionen. Zum Beispiel referiert Bernhard Wiegmann am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr über Foodsharing gegen Lebensmittelverschwendung. Georg Holland von Ärzte ohne Grenzen berichtet am Sonntag um 15 Uhr bei „Logistik in humanitären Krisen“ über seine Einsätze in Krisengebieten. Auch an den Nachwuchs haben die Nachhaltigkeitsexperten gedacht: Am Samstag (13 und 17 Uhr) und am Sonntag (12 und 16 Uhr) gibt es Puppentheater mit Heike Kammer.

Geöffnet ist der Heldenmarkt an diesem Samstag von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eine Tagesticket kostet 8/6 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.(kd)red

www.heldenmarkt.de