SindelfingenWer nicht mehr warten will bis die Weihnachtsmärkte endlich ihre Tore öffnen, sollte sich den Sindelfinger Wintermarkt, der bis einschließlich Sonntag in der Messe stattfindet, nicht entgehen lassen – inklusive taufrischem Konzept und neuer Ideen.

Nach über 40 Jahren haben die Sindelfinger Messemacher ihrem traditionsreichen Weihnachtsbasar ein jugendlicheres Konzept mit neuem Namen verpasst. Immer noch versteht sich die Verbrauchermesse aber auch als Auftakt in die winterweiße Jahreszeit und lockt mit einem breiten Verkaufsangebot zum opulenten Shopping für die schönste Zeit des Jahres. Neu und deutlich moderner gestaltet sich allerdings das Programm, auch viele neue Aussteller haben sich angesagt. „Wir wollen den Sindelfinger Wintermarkt als Auftakt zum großen Winter- und Weihnachtsshopping in der Region platzieren und sowohl für das treue Stammpublikum als auch für neue, jüngere Zielgruppen eine winterlich-adventliche Erlebniswelt schaffen“, erklärt Sabine Stütz von der Messe Sindelfingen, die die Projektleitung des neuen Formats übernommen und bereits im Frühjahr die erfolgreiche neue Messe Grill & BBQ gemanagt hat.

Wer sich nun aber sorgt, dass Christkind, Nikolaus und Co. zu kurz kommen , wird von Sabine Stütz beruhigt: „Sowohl im gesamten Verkaufsangebot als auch im Handwerker-, Weihnachts- und Kreativmarkt, in dem vor allem Kunsthandwerk, Dekoration und Geschenke angeboten werden, können unsere Besucher weihnachtliche Inspirationen genießen, von weihnachtlichen Leckereien ganz zu schweigen. Da unser Wintermarkt aber schon Anfang November stattfindet, wollen wir zeigen, dass wir mit unserer Verbrauchermesse auch schon die Vorlaufzeit perfekt bedienen.“

Zu sehen und zu erleben gibt es viel: Neben aufregendem Paella-Showcooking, Segwayfahren in der Halle und Darbietungen auf der Messebühne sind unter anderem Bastelkurse für Kinder, ein Silberschmuck-Workshop und Plätzchenbacken geplant. Und an diesem Samstag, bekommen potenzielle Nikoläuse ihre Chance: In einer großen Bühnenshow treten die Kandidaten für die Wahl von Mr. und Mrs. Santa 2018 an. „Gefragt sind ein witziges Santa-Kostüm sowie eine kurze Performance“, erklärt Sabine Stütz. Als Preis winkt ein Fotoshooting mit einem professionellen Fotografen.

Der Sindelfinger Wintermarkt täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. An sämtlichen Messetagen fährt ein kostenloser Pendelbus von der S-Bahn-Station Goldberg. (kd)

www.sindelfinger-wintermarkt.de