Horb am NeckarDie Horber Ritterspiele, die traditionell am dritten Juni-Wochenende stattfinden, sind die größten Ritterspiele in ganz Baden-Württemberg. Von diesem Freitag bis einschließlich Sonntag gibt sich die ganze Stadt wieder dem Mittelalter hin. Und das ist wörtlich zu nehmen, denn während der Horber Ritterspiele begeben sich Einheimische, Besucher und Teilnehmer auf eine Zeitreise ins mittelalterliche Leben ein. Die historischen Altstadt-Fassaden und verwinkelten Gassen von Horb am Neckar tun ihr Übriges.

Herzstück der Ritterspiele ist der Turnierplatz, auf dem sich Ritter hoch zu Ross rasante Schaukämpfe liefern. Im Sattel sitzen Stuntreiter, die den einstigen Rittern in Wagemut und Geschick in nichts nachstehen. In der Innenstadt lockt der große Mittelaltermarkt: Hier tummeln sich über 150 Händler und Handwerker, die lautstark ihre Waren anpreisen oder ihre kunstvollen Fertigkeiten vorführen. Wer dem Charme der Händler widersteht, verfällt dann spätestens dem verführerischen Angebot an Speisen und Getränken. Wo hat man denn schon mal die Gelegenheit Honigmet, Drachenblut oder Hexenelexier zu probieren?

Dass man sich während der Horber Ritterspiele tatsächlich wie auf einer Zeitreise fühlt liegt auch daran, dass sich ein Großteil der Besucher und Teilnehmer in historischer Gewandung unters Volk mischt. Edelleute in feinem Zwirn, Landsknechte in Rüstung, Gaukler und Spielleute, farbenfrohe Tanzgruppen und Fanfarenbläser, geharnischte Ritter und sogar ganze Familien in mittelalterlicher Kleidung schaffen ein besonderes Flair in Horb.

Besondere Attraktion für den Nachwuchs sind wie immer die Kinderritterspiele auf der Wiese im Alten Freibad. Dort können Kinder bei Bogen- und Katapultschießen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen, im historischen Holzriesenrad fahren, sich bei den Wasserspielen austoben oder die anmutigen Greifvögelvorführungen bewundern. Zudem können Ritterschilder und mittelalterliche Gewänder bemalt oder Fadenbilder mit Nägeln hergestellt werden. Außerdem wartet eine spannende Kinder-Ritter-Rallye mit tollen Preisen auf die Kleinen.

Der Eintritt ohne Turnier kostet 12/6 Euro. Mittelalterlich Gewandete bezahlen 10 Euro, Familien (2 Erwachsene und 2 eigene Kinder bis 11 Jahren) 33 Euro. Der „Wegezoll“ ist am Samstag und Sonntag zu entrichten. Eine Karte für das Turnier kostet 6 Euro (Sitzplatz) und 4 Euro (Stehplatz). Für das Nachturnier mit Feuershow sind 8/6 Euro zu entrichten. Kinder bis 6 Jahre sind frei.red

