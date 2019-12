UntergruppenbachBereits zum elften Mal wird an diesem Wochenende auf Burg Stettenfels bei Untergruppenbach die Zeit zurückgedreht: Über 60 Krämer und Handwerker bieten ihre mittelalterlichen Waren beim Adventsmarkt auf Burg Stettenfels feil, lassen sich über die Schulter schauen oder die Besucher gleich selbst Hand anlegen. Dazu sorgen Spielleute, Gaukler und Geschichtenerzähler für Unterhaltung bei Feuerschein.

Die Höfe, Türme und Gewölbe der weitläufigen Anlage aus dem 11. Jahrhundert sind voll von mittelalterlich gekleidetem Volk, Gauklern, Spielleuten und Gewappneten. Nur wenige Weihnachtsmärkte dürfen eine solche Kulisse ihr eigen nennen: Der Schlosspark mit seinen hohen alten Bäumen, der Burggraben mit einer wärmenden Feuerstelle, der 40 Meter lange Gewölbekeller und die Burgkapelle als Ort für mittelalterliche Weihnachtskonzerte sind Garant für das außergewöhnliche Ambiente.

Kein alltägliches Angebot

Auch an den über 60 Ständen gibt es nicht nur alltägliche Dinge zu kaufen – angeboten werden zum Beispiel aufwendig selbstgefilzte Puppen, Xylofone aus heimischen Hölzern oder zertifizierte Felle aus heimischer Jagd. Beim Drechsler, beim Schmied oder bei der Laternenflechterin können die Besucher über die Schulter schauen und beim Seifensieder oder beim Kerzenmacher unter Anleitung selbst originelle Weihnachtsgeschenke basteln. Auch Bogenschießen und Hufeisenwerfen stehen auf dem Programm.

Musikalisch hat der diesjährige Adventsmarkt einiges zu bieten: Das Trio „Kupfergold“ sorgt mit eingängigen Rhythmen, mitreißenden Texten und einer gewaltigen Gesangsstimme für Aufsehen – im Gepäck hat das Trio sein neues Album „Koboldkeile“. Angesagt hat sich auch die Formation „Triskilian“, die mittelalterliche Musik des Abendlandes und des Orients verschmelzt. Des weiteren spielen „Harferich Jacques“ und die „Musica Antiqua Gernsbach“. Gaukler Laurin sorgt mit atemberaubenden Tricks im Diabolo für Staunen, Märchen am Spinnrad werden im Untergeschoss des Sturmfederturms erzählt, Stelzenläuferin „Davina“ bringt als Schneekönigin Kinderaugen zum Leuchten und das „Wandertheater LulLaLiFabuli“ sorgt an verschiedenen Ecken der Burg für Lachen und Schmunzeln. Ein ganz besonderes Highlight ist an diesem Samstag, dem 21. Dezember und damit pünktlich zur Wintersonnenwende der große Perchtenumzug. Dabei ziehen Krampusse, Perchten und andere zottelige Maskenträger quer durch die Burg und zünden im Graben das Wintersonnwendfeuer an. Der alte Brauch wird heute meist nur mit dem Alpenraum assoziiert, in früheren Jahrhunderten war er aber auch in vielen Gegenden Deutschlands üblich.

Die Wege der Burg sind befestigt und auch bei feuchter Witterung trocken, der Großteil des Marktes findet in den Sälen und Gewölben statt. Ab den Besucherparkplätzen bei der Firma Bosch in Abstatt gibt es einen kostenloser Pendelbus. Geöffnet ist der Adventsmarkt an diesem Samstag von 13 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet inklusive Pendelbus 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre sind frei.red

