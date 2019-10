MünsingenMitten im Biosphärengebiet der Schwäbischen Alb treffen Liebhaber des guten Geschmacks auf neue Trends, regionale Vielfalt und auf Neues aus den Bereichen Gastronomie, Wohnen und Lifestyle: An diesem Wochenende präsentieren rund 150 Aussteller zum zwölften Mal auf der Lifestyle-Messe schön&gut und auf der angeschlossenen Slowschaf, die zum elften Mal stattfindet, auf dem „albgut“ im alten Lager in Münsingen ein umfangreiches Angebot.

In der stimmungsvollen Atmosphäre der ehemaligen Kornspeicherhallen des Alten Lagers und auf dem Freigeländet mit integriertem Streetfood-Markt gibt es regionale und internationale kulinarische Köstlichkeiten, stimmungsvolle Deko für Haus und Garten, Sinnliches und Feines zum Wohlfühlen. Die Schirmherrschaft für die schön&gut hat mit Peter Hauk erstmals der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg übernommen.

Im Rahmenprogramm gibt es am Samstag um 13.30 Uhr eine Gesprächsrunde über Schafe unter anderem mit der Giengener Jungschäferin Valerie Stegmayer und Lammkönigin Alina Kerner. Am Sonntag geht es ab 13.30 Uhr um moderne Brauereien mit jahrhundertealter Tradition. Dabei sind Uli Zimmermann, Inhaber der Berg Brauerei, wo seit 1466 Bier gebraut wird, und Peter Baader, Firmenchef von Zwiefalter Klosterbräu, wo die Kunst des Brauens seit 1521 hochgehalten wird.

Auf der Partnermesse Slowschaf spielen die wolligen Vierbeiner die Hauptrolle. Neben Produkten von der Lammwurst über Käse und Ziegenmilchseife bis zur Kollektion aus Biosphärenwolle gibt es viel zu entdecken. Zum Beispiel eine Schafrassenschau und ein Rahmenprogramm mit Kulinarischem und Wissenswertem rund um Schaf und Ziege. Wegen des großen Zuspruchs wurde das das Zelt im Freigelände der Slow Schaf vergrößert.

Geöffnet sind die 12. schön&gut und die 11. Slow Schaf im „albgut – Altes Lager, Münsingen“ an diesem Samstag und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Einlass ist bis 17 Uhr. Ein Kombiticket für beide Messen kostet 8 Euro, ab 16 Uhr ist das Feierabendticket für 6 Euro erhältlich. Kinder, Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Parkplätze beim Messegelände kosten 3 Euro pro Tag. Ab dem Bahnhof Münsingen fährt ein kostenloses Bus-Shuttle im 30 Minuten-Takt. Hunde an der Leine sind auf dem Messegelände erlaubt. red

www.schön-und-gut.com

und www.slowschaf.de