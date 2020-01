LudwigsburgIm Vorjahr feierte das Circus Spektakel in MHP Arena Ludwigsburg seine Premiere – nun geht das Spektakel der Meisterakrobaten aus Fernost in eine neue Runde. Erneut gestaltet der Chinesische Nationalcircus die Show – allerdings mit einem neuen Programm, das voller Faszination und Höhepunkte steckt. Mit farbenfrohen Kostümen und Fabelwesen wollen die Spitzenakrobaten aus Asien erneut für zauberhafte Stimmung sorgen und auf eine Reise durch das geheimnisvolle Reich der Mitte einladen.

Das preisgekrönte Ensemble von 45 Meisterakrobaten kommt direkt aus Hangzhou, der Hauptstadt der Provinz Zhejiang. Aus dieser beschaulichen 10 Millionen-Metropole am sagenumwobenen „West Lake“ kommt in diesem Jahr eine Show, die sich mit den bekanntesten Protagonisten und Geschichten der Chinesischen Mythologie künstlerisch auseinandersetzt. Dargestellt wird diese Collage historischer Episoden durch die verschiedensten Sparten der traditionellen chinesischen Akrobatik, die immerhin auf eine Geschichte von über 2000 Jahren zurückblicken kann. Fliegende Diabolos, eine spitzentanzenden Balletttänzerin auf dem Kopf des Untermanns, Handstände auf hochgestapelten Stuhltürmen, Reifenspringer, Fußjonglagen von chinesischen Schirmen und die Kunst des Verbiegens wollen die gelebte Einheit von Körper, Geist und Seele aufzeigen.

Spiritualität als mentaler Showpate

Chinas spirituelle Säulen wie der Taoismus, der Konfuzianismus und auch der Buddhismus sind die mentalen Paten der zweistündigen Show, die tiefe Einblicke in ein exotisches, faszinierendes und uns völlig unbekanntes Reich der Mitte bietet. Mit absoluter Sicherheit präsentiert sich hier dem Zuschauer eines der wohl farbenprächtigsten und spektakulärsten Artistikprogramme der Gegenwart und nimmt ihn mit auf eine virtuelle Reise in das alte China von Kaisern & Konkubinen.

Vorstellungen in der MHP Arena sind an diesem Freitag um 19.30 Uhr, an diesem Samstag um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr und um 15.30 Uhr. Karten ab 31,90, ermäßigt 28,90 Euro (Preiskategorie 5). Am Sonntag um 11 Uhr ist Familienvorstellung mit ermäßigten Preisen – eine Karte für vier Personen kostet zum Beispiel 70 Euro.red

