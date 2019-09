GöppingenPflichttermin für Eisenbahnfreunde und solche, die es werden wollen: Noch bis zum Sonntag gehen in Göppingen die Märklintage in die zwölfte Runde – gekoppelt mit der 36. Internationalen Modellbahnausstellung dreht sich drei Tage lang auf insgesamt 55 000 Quadratmetern alles um kleine und große Eisenbahnen.

Das Spektakel verteilt sich auf die fünf Veranstaltungsorte Werfthalle, Bahnhof, Märklin Erlebniswelt, Leonhard-Weiss-Areal und EWS-Arena, die durch Pendelbusse miteinander verbunden sind. Im 7000 Quadratmeter großen Stauferpark findet sich alles, was das Modellbahner-Herz begehrt: Auf der Ausstellungsfläche in der Werfthalle präsentieren über 140 Aussteller aus dem Bereich Zubehör ihre Schätze. Daneben lockt auch eine Showbühne mit einem attraktiven Programm. Am Sonntag werden hier auch die Gewinner des Leserwettbewerbs gekürt.

Am Samstag stehen von 9 bis 15 Uhr die Tore des Stammwerks von Märklin zur Besichtigung offen. Direkt am Werksgelände können Besucher von einer Empore aus einen Blick auf die große, in der Entstehung befindliche Modelleisenbahnanlage im neuen Märklineum-Gebäude werfen. Der Ausbau des ersten Teils der Schauanlage ist bereits mächtig vorangeschritten: Auf einer Fläche von 130 Quadratmetern sollen dafür über 150 Weichen und zwei Drehscheiben verbaut werden. Mitarbeiter des Anlagenbaus von Märklin sind an beiden Tagen vor Ort und stehen für alle Fragen rund um den Bau Rede und Antwort. Im Innenhof des Stammwerks ist auch ein Bastelparcours sowie Hüpfburg aufgebaut.

Vor der EWS-Arena ist die Baureihe IVK der Preßnitztalbahn unter Dampf zu besichtigen. In der EWS-Arena dreht sich alles um die Lehmann Gartenbahn (LGB). Sie ist Marktführer bei Modelleisenbahnen im Maßstab 1:22,5 und gehört seit 2006 ebenfalls zur Märklin-Gruppe. Aufgebaut sind fünf große LGB-Anlagen. Am Bahnhof sind mehr als 20 Diesel-, E- und Dampflokomotiven im Einsatz. Auch Fahrten sind in den historischen Zügen möglich. Und wer live erleben will, wie Waggons wieder in Stand gesetzt werden, sollte dem Leonard-Weiss-Betriebsgelände einen Besuch abstatten: Dort reparieren Experten Waggons der Schweizer Bundesbahn. Darüber hinaus ist eine 44 Meter lange H0-Anlage ausgestellt.

Beginn ist am Samstag um 9 Uhr, bis 18 Uhr sind die Tore geöffnet. Am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Eine Tageskarte kostet 12/5 Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu drei Kindern bis 12 Jahre kostet 25 Euro.red

www.maerklin.de