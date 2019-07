Bad UrachAn diesem Sonntag findet in Bad Urach wieder der traditionelle Schäferlauf statt. Bereits zum 144. Mal messen sich Schäfer und Schäfertöchter in Wettläufen um die Würde des Schäferkönigspaares.

Umrahmt wird das ur-schwäbische Heimatfest am Sonntag ab 11 Uhr von einem farbenprächtigen Festzug aus rund 2100 Teilnehmern mit Blaskapellen, Trachtengruppen und geschmückten Festwagen. Der Uracher Festzug ist einer der wenigen im Land, der vollständig ohne motorisierte Fahrzeuge auskommt. Die Gespanne werden alle von Pferden, Ziegen oder Ochsen gezogen. Als weiterer Höhepunkt steht am Samstag ab 7.30 Uhr das Leistungshüten des Landesschafzuchtverbandes auf dem Programm. Dabei müssen Berufsschäfer mit ihren Hunden eine Schafherde durch einen Prüfungsparcours führen und verschiedene Aufgabenstellungen meistern.

Ein weiteres Highlight eines jeden Schäfertages ist der eigentliche „Schäferlauf“ – ein Wettlauf zwischen jungen Schäfern beziehungsweise jungen Schäfertöchtern um die Würde der Schäferkönigskrone am Sonntag nach dem großen Umzug. Auch heute noch muss dieser berufliche oder familiäre Hintergrund bei den Läufern vorhanden sein, um am Wettlauf teilnehmen zu dürfen.

Der Uracher Schäferlauf findet seit 1723 alle zwei Jahre statt. Die traditionsreiche Veranstaltung ist eingebettet in die landschaftliche Kulisse des Biosphärengebiets Schwäbischen Alb und in das historische Ambiente der Bad Uracher Innenstadt. Im Herbst 2018 wurde der Uracher Schäferlauf mit den Schäferläufen in Markgröningen und Wildberg in das UNESCO-Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. In seinen Grundzügen schließt das Fest an seine Ursprünge an, ergänzt durch zeitgemäße Neuerungen, die dem Schäferlauf seinen lebendigen Charakter verleihen. Aus der Taufe gehoben wurde der Schäferlauf von Bad Urach von Herzog Eberhard Ludwig anno 1723, der den Alb-Schäfern die weite Reise zum Markgröninger Schäfertag und zum Schäfergericht zu ersparen wollte, und anordnete, das neben der Markgröninger Hauptzunftlade noch drei weitere Nebenladen zu errichten seien.

Umrahmt wird das Heimatfest heute von einem Hock auf dem historischen Marktplatz inklusive Rummel und Festzelt. Beendet wird der Uracher Schäferlauf traditionell am Montagabend mit einem großen Brillantfeuerwerk. Ein Festabzeichen für den Sonntag kostet 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.red

www.badurach-schaeferlauf.de