Stars der Weltmusik

StuttgartDas 20. Sommerfestival der Kulturen auf dem Marktplatz punktet bis einschließlich Sonntag mit Konzerten, kulinarischen Köstlichkeiten und mehr. Stars der internationalen Weltmusikszene begeistern mit mitreißenden Konzerten von Griot bis zu Balkanbeats – und das bei freiem Eintritt. Zum ersten Mal bietet das Sommerfestival ein Kinderprogramm an. Von diesem Freitag bis Sonntag die Veranstalter von jeweils 16 bis 20 Uhr Aktivitäten für Kinder. Im Wechsel bieten 30 Vereine täglich Gerichte und Getränke aus unterschiedlichen Regionen der Welt anbieten. Wer will, kann afrikanische, lateinamerikanische, asiatische und europäische Gerichte probieren. Das Festival will auch ein nachdrückliches und positives Signal gegen Rassismus und Ausgrenzung jeglicher Art setzen.

www.sommerfestival-der-kulturen.de

„traum-hafte“ Nacht

FellbachRund um das Rathaus findet an diesem Samstag (19 bis 24 Uhr) wieder die „Lange Nacht Kultur & Einkaufen“ statt, die dieses Jahr unter dem Motto „traum-haft“ steht und eine Vielzahl an kulinarischen und kulturellen Highlights bietet. Das kulturelle Programm wird dabei von verschiedenen Aktionen der Einzelhändler, kreativen Produktpräsentationen, guter Musik und leckerem Essen ergänzt. Der Französische Markt erweitert in diesem Jahr das Angebot um ausgewählte Köstlichkeiten und französisches Flair. Besucher können kostenlos in der Rathaus-Tiefgarage parken.

www.stadtmarketing-fellbach.de

Zirkus im Blüba

LudwigsburgDer Circus Roncalli macht bis zum 12. August im Blühenden Barock Station. Das zweite Gastspiel verzichtet bewusst auf Tiere und wartet mit vielen Neuerungen auf. Bernhard Paul’s Circus-Theater Roncalli ist ein poetisches Schauspiel für Jung und Alt. Das neue Programm „Storyteller: Gestern – Heute – Morgen“, unter anderem mit der Französin Adèle Fame, setzt neue Maßstäbe und verbindet die romantische Welt des Circus mit den Anforderungen der heutigen Zeit. Vorstellungen Mittwoch bis Freitag 15.30 und 20 Uhr, Samstag 15 und 20 Uhr, Sonn- und Feiertage 14 und 18 Uhr. Tickets ab 15 Euro.

www.roncalli.de

Stilmix in der City

KirchheimAn diesem Samstag (ab 18 Uhr) rockt die nunmehr 21. Kirchheimer Musiknacht die Stadt: Die große Anzahl an Bands mit einem Mix aus Rock, Pop, Blues, Schlager, Latin, Reggae, Kabarett und Beat in vielen Bars, Kneipen und auf öffentlichen Plätzen lockt regelmäßig rund 11 000 Besucher an. Ein Musiknachbutton kostet an der Abendkasse 15 Euro (VV 13 Euro), Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind frei. Buttons gibt es in allen teilnehmenden Locations.

www.musiknacht-kirchheim.de

Umsonst & draußen

Reutlingen Das KuRT-Festival bringt noch bis einschließlich Samstag eine bunte Mischung aus Rock und HipHop mit dem Rapper Teesy und den Stuttgarter „Straßenköter-Poppern Antiheld“ als Headliner auf die Bühne im Bürgerpark. Außerdem: Aftershowparty, Graffiti-Workshops und Jam-Sessions. Mit über 20 000 Besuchern im letzten Jahr zählt das KuRT-Festival zu den größten Umsonst & Draußen-Festivals in Baden-Württemberg. kd

www.kurt-festival.de