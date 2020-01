Tattoos sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Rund 100 Künstler präsentieren in Göppingen die neuesten Trends.

GöppingenMit einem monotonen Brummen surrt die kleine Nadel über die Haut. Sekunde um Sekunde hinterlässt sie schwarze oder farbige Tinte, die ein Tätowierer nach und nach zu Blumen, Namen, Totenköpfen, Tieren oder Sternen formt. Motive, die unter die Haut gehen, stehen an diesem Samstag und Sonntag bei der Tattoo Convention in Göppingen im Fokus.

Das Event findet zum zweiten Mal in der EWS-Arena statt. Bei der Premiere im Vorjahr kamen an beiden Tagen rund 3000 Besucher. „Das erwarten wir auch in diesem Jahr“, sagt Oliver Annen vom Veranstaltungsteam der EWS-Arena. Das Publikum auf der Tattoo Convention war 2019 bunt gemischt. „Von jung bis alt – da war alles dabei“, bestätigt Annen. Das liegt natürlich vor allem an der Tatsache, dass immer mehr Menschen in Deutschland mittlerweile ein Tattoo auf dem Körper tragen. Die Kunst auf der Haut ist salonfähig geworden und was früher vor allem trinkfreudigen Seemännern, düsteren Rockern oder Sträflingen vorbehalten war, ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Dass Körperkunst im Trend sind, zeigen nicht zuletzt die unzähligen Messen, die landauf, landab die Massen ziehen. Auch seriöse Blätter berichten über die neuesten Tattoo-Trends: Zum Beispiel gibt es 2020 laut „Die Welt“ ein großes Revival der Tribals – bei Frauen meist auf dem Steiß gestochen, bei Männern auf der Wade. Auch Tigermotive, die stehen laut „Welt“ für Stärke und Mut, Macht und Sinnlichkeit, sowie Planeten wie Sonne, Mond, Sternenkonstellationen oder Sternzeichen, sind im Kommen.

Auf der Göppinger Tattoomesse haben sich rund 100 Künstler aus ganz Deutschland, aber auch aus Spanien, Frankreich oder der Schweiz angekündigt. In der EWS-Arena sollen aber nicht nur Tattoo-Fans auf ihre Kosten kommen. Neben den Tätowierern geben auch Piercer vor Ort Einblick in ihre Arbeit. Händler verkaufen zudem Schmuck, Zubehör, Kleidung oder Accessoires. Im Rahmenprogramm ist eine Poledance-Show mit Alice, Star-Jongleur Daniel, Akrobat Muy Moi, eine Breakdance-Show mit dem vierfachen Weltmeister Memi Demiri sowie eine Tanzeinlage der Hip Hop Crew „Create“ angekündigt. Durchs Programm führt Karola Launer. Wer sich vor Ort tätowieren lassen will, sollte im Vorfeld einen Termin vereinbart haben. Die besten Tattoos, die in Göppingen Wochenende gestochen werden, werden an den Abenden der beiden Messetage prämiert.

Geöffnet ist die Messe an diesem Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Tickets kosten 10 Euro, Kinder bis 13 Jahre sind frei. Das Mitbringen von Tieren ist nicht erlaubt.red