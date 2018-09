Foto: oh

LudwigsburgZwischen 250 und 300 Kilo, eineinhalb Meter Durchmesser und unten flacher als oben – so sieht ein optimaler Bootskürbis aus. „Wenn der Kürbis auf einer Seite flach wie eine Flunder ist, verdrängt er richtig viel Wasser“, bestätigt Matthias Gerber, der die Kürbisausstellung im Blühenden Barock mitorganisiert. Dort steigt an diesem Samstag und am Sonntag auf dem Schlosssee im Südgarten bereits zum 15. Mal die Kürbis-Boot-Regatta.

Rund 90 Teilnehmer werden sich im Gemüsekanu auf den Ludwigsburger Schlosssee trauen. Ihre Aufgabe: 50 Meter überwinden und – noch viel wichtiger – möglichst trocken bleiben. „Das erfordert mehr Kraft als man denkt“, sagt Gerber. Auch ein gutes Gleichgewichtsgefühl sollten die Sportler mitbringen. Und eine gewisse Coolness: „Wird ein Kanut oder eine Kanutin übermütig, geht er unter. Kürbispaddeln ist eine Kunst für sich.“ Der See ist zwar nur maximal 1,40 Meter tief, die DLRG ist dennoch an beiden Tagen vor Ort. „Ohne die ginge es nicht“, bestätigt Gerber – obendrein stehen einige der potenziellen Lebensretter während des kompletten Wettbewerbs im Wasser und übernehmen die Aufgabe die Kürbisse wieder an den Startpunkt zurückzuziehen.

Apropos Kürbisse – die werden vom Veranstalter gestellt und in mühevoller Arbeit ausgehöhlt. Das Gemüse dazu kommt aus ganz Deutschland. „Es war dieses Jahr gar nicht so leicht, genügend Rohmaterial zusammen zu bekommen“, erzählt Gerber. Denn aufgrund der großen Hitze sei viel kaputt gegangen. Teilnehmer dürfen zwar auch ihren eigenen Kürbis mitbringen, das passiert aber nur äußerst selten.

Das Teilnehmerfeld ist wie immer international, eine Besonderheit in diesem Jahr ist allerdings, dass sich mehr Frauen als Männer angemeldet haben. „Frauen wohl sind einfach unternehmungslustiger und eher für einen Spaß zu haben“, vermutet Gerber.

Die Kürbisausstellung im Blühenden Barock ist noch bis zum 4. November zu sehen. Sie ist täglich von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet. Es gelten die normalen Eintrittspreise ins Blühende Barock: Erwachsene bezahlen 9 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Familienkarten gibt es für 17 und 25 Euro. Kinder bis einschließlich 3 Jahre sind frei. Das Mitbringen von Hunden ist erlaubt (Leinenpflicht). Die Qualifikationsläufe der Kürbis-Boot-Regatta findet am Samstag von 12 Uhr bis 17 Uhr statt. Die jeweils acht schnellsten Kanutinnen und Kanuten qualifizieren sich für die Finals am Sonntag (ab 12 Uhr).

