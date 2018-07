Anzeige

LudwigsburgAlles aus Sand – von diesem Samstag bis zum 30. August findet im Nordgarten des Blühenden Barocks in Ludwigsburg wieder das internationales Sand-Kunst-Festival statt. Dabei können die Besucher im Schlossgarten live mitverfolgen, wie die riesigen Skulpturen aus mehreren hundert Tonnen Sand langsam Form annehmen.

Dabei ist auch David McCray, Kapitän beim Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg, aus den körnigen Baumaterial zu sehen. Der 31-jährige Aufbauspieler wurde dazu von dem portugiesischen Sandkünstler Pedro Mira vermessen und fotografiert. „Bis zur Eröffnung wird der stattliche Basketballer fertig sein“, verspricht die organisatorische Leiterin Alisa Ühle. „Außerdem werden auch die anderen fünf der ersten Skulpturen fertig sein. Unter anderem ein überdimensionaler Kürbis, eine venezianische Maske und eine Stadtszenerie.“ Weitere Sand-Kunstwerke entstehen in der ersten Ausstellungswoche in Form eines Wettbewerbs der internationalen Sandkünstler. Am 12. Juli werden die Sieger gekürt.

Weiter geht es mit einem Workshop (29. Juli), bei dem ein Profi zeigt, wie jeder selbst ein Sand-Kunstwerk bauen kann. Auch am 5. August ist mitmachen angesagt – beim Wettbewerb der schönsten Tröpfelburgen.

Die Sandkünstler, die in der Szene „Carver“ genannt werden, verwenden keinen normalen Sand vom Sandstrand, denn der ist sehr alt und von den Gezeiten bereits rund gewaschen. Er eignet sich zum Bauen etwa so gut als wenn man versuchen würde Tennisbälle zu stapeln. Der Sand, den die Carver verwenden, muss eckig und scharfkantig sein. Für eine einzige Figur werden 30 Tonnen Sand und mehr verwendet werden. Bevor die Carver loslegen, wird der Sand Schicht für Schicht verdichtet. Dabei verzahnen sich die eckigen scharfkantigen Sandkörner. Das Schnitzen der Sandskulpturen erfolgt dann immer von oben nach unten. Wichtig ist, dass es unten eine lockere Schicht Sand gibt, bei der Regen gut abfließen und durchsickern kann. Manche Carver besprühen ihre fertigen Figuren noch mit einer eiweißhaltigen, biologisch abbaubaren Flüssigkeit, die sich wie eine hauchdünne Haut um die Sandskulptur legt. Diese unsichtbare Haut gibt einen zusätzlichen Schutz gegen Starkregen.

Das Sandkunstfestival findet vom 7. Juli bis zum 30. August statt. Zu entrichten ist der reguläre Eintritt ins Blühende Barock (9/4,50 Euro). Kinder unter 4 Jahren sind frei. Die Ausstellung ist täglich von 9 bis 18 Uhr im Nordgarten im Bereich der barocken Broderie zu sehen. kd

