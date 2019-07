Bissingen/TeckZum Abschluss des Rahmenprogrammes beim Kunst- und Aktionspfad der Jugendhilfeeinrichtung Ziegelhütte am Randecker Maar auf der Schwäbischen Alb haben sich die Organisatoren noch mal einiges einfallen lassen: Neben einem Open Air-Kino gibt es Konzerte, Theater und vieles mehr.

Das zweitägige Open Air-Kino startet an diesem Freitag mit der Reisedokumentation „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt.“. Am Samstag steht dann Hape Kerkelings biografische Komödie „Der Junge muss an die frische Luft“ auf dem Programm. Beide Filme beginnen jeweils um 21 Uhr, im Vorprogramm gibt es einen Kurzfilm über die Ziegelhütte sowie eine Live-Tanzperformance. Besucher sollten ihre eigene Sitzgelegenheit mitbringen. Der Eintritt ist an beiden Abenden frei, über Spenden freut sich die Jugendhilfeeinrichtung Ziegelhütte.

Am Sonntag folgt ein internationaler Tag mit dem Motto „Gemeinsam sind wir bunt“. Die Ziegelhütte möchte damit auf die Vielfalt unserer Gesellschaft hinweisen. Passend zum Thema sind mehrsprachige Führungen in kurdisch, arabisch, englisch und französisch geplant. Auch das kulinarische Angebot wartet mit Speisen aus aller Welt auf. Außerdem gibt es Infostände von regionalen Organisationen, die sich mit Flucht und Asyl beschäftigen. Ab 10 Uhr sorgt die Gruppe Samnas mit afrikanischer Musik inklusive Akrobatik für Stimmung. Um 11 Uhr gibt es passend zum Thema Flucht eine Aufführung des Cadrage Schattentheaters, ab 16 Uhr ist noch einmal eine Vorstellung von „Schuberts Winterreise“ angekündigt. Am frühen Nachmittag steht dann neben vielen kleineren Theater- und Musikeinlagen ein Konzert der Kirchheimer Band Wüstenblumen im Mittelpunkt – wer könnte zu einem Internationalen Fest passender sein als eine Band, die aus Musikern aus vielen Ländern besteht. Die Wüstenblumen haben sich mit ihrer Spielfreude und ihrem einzigartigen Mix aus internationaler Gute-Laune-Musik einen Namen in der Region gemacht. Obendrein kann man um 11 Uhr und 16 Uhr an Führungen über den Skulpturenpfad teilnehmen. Um 12 Uhr gibt es zusätzlich noch eine Führung über den Bauernhof der Ziegelhütte.

Der Kunst- und Aktionspfad ist eine Nonprofit-Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann steht. Der rund fünf Kilometer lange Pfad mit seinen 50 Stationen ist noch bis Ende August durchgehend geöffnet. Er führt über die Ziegelhütte und die Schwäbische Alb bis nach Ochsenwang. Der Eintritt ist wie auch zu allen Veranstaltungen kostenfrei.red

