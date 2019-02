Anzeige

StuttgartWieso, weshalb, warum? Eltern kennen das Phänomen, tagtäglich von ihren Kindern Löcher in den Bauch gefragt zu bekommen. Die Neugier der Kleinen ist grenzenlos und – ganz ehrlich – nicht selten ist man auch als Erwachsener überfragt. Dann hilft nur noch der Blick in ein schlaues Buch,um den Wissensdurst zu stillen. Angelehnt an dieses alltägliche Dilemma in deutschen Wohnzimmern lautet der thematische Schwerpunkt der Kinder- und Jugendbuchwochen, die noch bis zum 24. Februar im Treffpunkt Rotebühlplatz stattfinden, „Lesen – Staunen – Wissen“.

Sachbücher für alle Altersstufen stehen hoch im Kurs. Von kleinen Alltagsexperimenten (Wie hart sind rohe Eier?) über Naturphänomene (Wohin geht die Sonne nachts?) bis hin zu den großen Fragen unserer Zeit (Wie erkennt man Fake-News?) gibt es viel zu entschlüsseln. Wie spannend das sein kann, beweisen unter dem Motto „Lesen – Staunen - Wissen“ namhafte Autoren auf den Stuttgarter Kinder- und Jugendbuchwochen 2019.

Steinzeitabenteuer und Nietzsche

Insgesamt besteht das Rahmenprogramm der Buchausstellung aus rund 100 Veranstaltungen. So erfahren die Kids bei der Lesung von Kai Pannen am 19. Februar mit den Abenteuern des Steinzeit-Jungen Ugulu wie die Menschen vor vielen Jahrtausenden auf der Erde gelebt haben. In die etwas jüngere Weltgeschichte führt Silke Vry in ihren Mitmachlesungen: Es werden antike Erfindungen nachgebaut und zusammen mit berühmten Archäologen verborgene Schätze entdeckt (22. Februar). Am 19. Februar begeben sich die Kinder- und Jugendbuchwochen auf die Spuren von Platon, Nietzsche und Co, wenn die jungen Zuhörer zusammen mit Ina Schmidt über die kleinen und großen philosophischen Fragen der Welt diskutieren. Das Thema Medienkompetenz wird in einer Zeit, in der Google, YouTube und soziale Netzwerke zum Alltag der Kinder und Jugendlichen gehören, immer wichtiger. Darüber handelt die Lesung von Manfred Theisen an diesem Freitag, die Teil der langjährigen Kooperation mit den Stuttgarter Jugendhäusern ist. Weitere Veranstaltungen finden in der Stadtbücherei Stuttgart, den Stadtteilbüchereien, im Haus der Familie und im Haus der Geschichte statt. Auf dem Programm steht außerdem eine Elektronikwerkstatt, kreative Workshops und Kinderkonzerte.

Veranstalter ist der Börsenverein des deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg, in Kooperation mit der vhs stuttgart und weiteren Partnern. Offizieller Schirmherr ist Stuttgarts OB Fritz Kuhn. Neben dem umfangreichen Rahmenprogramm stellen auch mehr als 80 Kinder- und Jugendbuchverlage rund 4000 Bücher aus. Die Kinder- und Jugendbuchwochen im Treffpunkt Rotebühlplatz sind bei freiem Eintritt Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr und an Sonntagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. (kd)red

www.kinder-jugendbuchwochen.de