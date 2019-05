Stuttgart Musik, Sport, Übermorgenmarkt, Kultur und viele Aktionen für die Familie: Das 1. Stuttgarter Kessel Festival auf dem Cannstatter Wasen lädt an diesem Samstag und am Sonntag die Generationen zum Feiern ein.

Auch das angrenzende Reitstadion und der Neckar sind Teil des Konzepts mit dem die Veranstalter abseits der Stuttgarter Hochkultur eine vielseitige Plattform für die gesamte Region generieren wollen. Durch die Vernetzung von Sport, Musik, Kultur und Nachhaltigkeit entsteht auf dem Wasen eine außergewöhnliche Kulisse für Besucher jeden Alters. Internationale Topstars auf der Hauptbühne, Newcomer auf der Nebenbühne, Sport- und Funsportbereiche zum Mitmachen und Zuschauen sowie ein interaktives Kinder- und Familienprogramm machen das Kessel Festival zu einem noch dagewesenen Event. Ein weiteres Highlight ist der integrierte Übermorgenmarkt, der 2019 erstmals nicht mehr auf dem Marienplatz sondern auf dem Wasen stattfindet.

Auf der Hauptbühne gastieren an beiden Tagen jeweils fünf internationale und nationale Top Acts – darunter Rapstar Samy Deluxe, Max Giesinger, Maximo Park, Namika, Megaloh und Granada. Neben Livemusik bekommen Festivalbesucher ein Sportprogramm der Extraklasse geboten – zum Beispiel die World Slackline Masters (Foto), wo die besten Athleten der Szene gegeneinander antreten oder die Miniramp Jam Session, zu der die sich die besten Skater des Kontinents angesagt haben. Wer lieber selbst Adrenalin ausschüttet kann das zum Beispiel beim Bagjump tun – hier springt man aus zehn Metern Höhe in ein Luftkissen – oder beim Stand-up-Paddling auf dem Neckar. Daneben sind die Ludwigsburger Bundesliga-Basketballer MHP Riesen mit einer Basketball-Arena vor Ort, der Schwäbische Turnerbund baut einen Ninja-Warrior-Parcour auf und die Baseballer der Stuttgart Reds führen in die Geheimnisse von Werfen und Schlagen ein. Auch für die jüngeren Kids ist einiges geboten – das altersentsprechende Angebot startet mit einer Krabbelwiese, geht weiter mit diversen Spielplätzen bis hin zu einem Forschungslabor. Zum Übermorgenmarkt haben sich rund 250 innovative Aussteller, denen die Nachhaltigkeit am Herzen liegt, angekündigt.

Das Gelände ist täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Ein Kombi-Ticket für beide Tage inklusive Bühnenprogramm kostet 35,90 Euro. Eine Tageskarte mit den Headlinern 19,90 Euro. Ein Tagesticket fürs Festivalgelände inklusive Bühnenprogramm bis 18 Uhr kostet 7,50 Euro. Für Familien gibt es Extratickets, Kinder unter 6 Jahren sind frei.red

www.kesselfestival.de