Anzeige

StuttgartWinterzeit ist im Stuttgarter Friedrichsbau Varieté am Pragsattel immer die Zeit für das beliebte Kindervarieté „Zimt & Zauber“: Eine fantasievolle Geschichte von und mit dem Circus Circuli, spektakuläre Akrobatik und jede Menge Spaß sind garantiert.

Die Artisten des Varieté-Jugendensembles Circus Circuli der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft kommen aus ganz Stuttgart. Insgesamt 54 Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren sind noch bis Anfang Februar 2019 in zwei Ensembles aufgeteilt abwechselnd auf der Bühne im Fried­richsbau Varieté zu sehen. Jungs sind dabei allerdings klar in der Unterzahl. „Insgesamt sind nur drei Jungs dabei“, sagt Thomas Schäberle, Leiter des Circus Circuli, der vor 20 Jahren ins Leben gerufen wurde. Um Teil des Ensembles zu werden, muss man zu keinem Casting kommen und auch keine Aufnahmeprüfung ablegen. Viele der Kinder sind schon im Alter von sechs Jahren im Kinder- und Jugendzirkus dabei. Ab der fünften Klasse kann man dann beim Varieté mitmachen. Geprobt wird drei Mal in der Woche. „Einzige Voraussetzung ist, regelmäßig zu den Proben zu kommen“, erklärt Schäberle, „Es bringt uns nichts, wenn jemand einen dreifachen Flic Flac kann, aber nie im Training ist.“ Denn das Stück wird jeweils von den Kindern selbst im freien Spiel entwickelt. „Es gilt zu improvisieren und dabei immer mutiger und selbstbewusster zu werden“, so Schäberle.

In diesem Jahr hat das Trainerteam den Kindern und Jugendlichen die Geschichte „Erstes Leid“ von Franz Kafka aus dem Jahr 1924 als Ansatz vorgegeben. Darin geht es um einen Trapezkünstler im Varieté, der zunehmend nur noch hoch oben in der Trapezkuppel lebt und seinen Impresario damit vor große Probleme stellt. Die Mitglieder des Circus Circuli haben allerdings aus der kafkaesken Kost ein leichtes Stück über eine Trapezkünstlerin namens Henriette Käsekuchen gemacht, deren größtes Problem ein Riss in ihrem Kostüm ist. Die Trapezkünstlerin und die Zirkusdirektorin wollen aber dennoch die große Sensation auf die Bühne bringen. Dabei geht natürlich das eine oder andere schief. Die kurzweilige Show dauert insgesamt rund eine Stunde und kommt mit unglaublich viel Schwung und Humor daher. Die Akrobatiknummern lassen staunen und könnten es teils auch ohne größere Probleme ins Abendprogramm des Friedrichsbau Varieté schaffen. „Einige ehemalige Mitglieder des Circus Circuli sind später tatsächlich professionelle Artisten geworden“, verrät Schäberle.

Vorstellungen sind an diesem Sonntag um 11 und um 14 Uhr. Weitere Termine am 27. und 30. Dezember, 3., 6., 13., 20. und 27. Januar sowie am 10. Februar. Jeweils um 11 und 14 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 13 Euro, Erwachsene bezahlen 17 Euro. Die Vorstellung dauert rund eine Stunde und ist ohne Pause.

www.friedrichsbau.de